「Keep the change」の意味は？さらっと言えたらかっこいいフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Keep the change」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「change」の意味は「変わる」だけではありません！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「お釣りはいらない」でした！
お店やタクシーで、気分がいいときに使うとかっこいいフレーズです。
「change」には「変化／変わる」という意味のほかに「お釣り」という意味もあります。
また、「keep」には「取っておく」という意味があり、命令形で使うことで「あげる」という意味になりますよ。
A：「You forgot your change.」
（お釣りを忘れているよ）
B：「Keep the change.」
（お釣りはあげるよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
