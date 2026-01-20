「Keep the change」の意味は？さらっと言えたらかっこいいフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Keep the change」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

「change」の意味は「変わる」だけではありません！

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「お釣りはいらない」でした！

お店やタクシーで、気分がいいときに使うとかっこいいフレーズです。

「change」には「変化／変わる」という意味のほかに「お釣り」という意味もあります。

また、「keep」には「取っておく」という意味があり、命令形で使うことで「あげる」という意味になりますよ。

A：「You forgot your change.」
      （お釣りを忘れているよ）
B：「Keep the change.」
　  （お釣りはあげるよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部