「Keep the change」の意味は？さらっと言えたらかっこいいフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Keep the change」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 「change」の意味は「変わる」だけではありません！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「お釣りはいらない」でした！ お店やタクシーで、気分がいいときに使うとかっこいいフレーズです。 「change」には「変化／変わる」という意味のほかに「お釣り」という意味もあります。 また、「keep」には「取っておく」という意味があり、命令形で使うことで「あげる」という意味になりますよ。 A：「You forgot your change.」

（お釣りを忘れているよ）

B：「Keep the change.」

（お釣りはあげるよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部