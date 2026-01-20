立憲民主党県連は、新党の中道改革連合をともに結成した公明党の県本部に対し、きょう、衆議院選挙の県内での協力を依頼しました。



先ほど午後5時ごろ、立憲民主党県連の岡部幹事長ら幹部4人が、富山市の公明党県本部を訪れて、佐藤代表らと面会しました。



立憲と公明は、衆院選に向けて新党の中道改革連合を結成しています。



立憲が擁立を決めていた富山1区・現職の山登志浩議員と2区・新人の越川康晴さんは、きょう付けでこの新党に入党したと明らかにしました。





立憲県連 岡部享幹事長「全力で、比例区も含めて戦っていこうという決意を、皆さんにお願いに参りましたので、どうかよろしくお願い申し上げます」公明県本部 佐藤則寿 代表「全力で支援させていただく、そういう決意でございますので、是非とも力を合わせて、しっかり中道勢力をつくっていきたいと思います。よろしくお願いいたします」公明県本部 佐藤則寿 代表「国民の命を守るための政策をしていこうと。そういったことに共鳴してくれる方を、もっともっと広げていこうということでありますから、そこを乗り越えてきていただいたので、私たちも応援できると」一方、立憲と国民民主党の支持母体である連合富山は、あす候補者の推薦を発表する予定です。