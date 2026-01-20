ºâÌ³Áê¡¢ÆüËÜºâÀ¯¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¡×¡¡¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ç·üÇ°¤ËÈ¿ÏÀ
¡¡¡Ú¥À¥Ü¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤Ï20Æü¡¢¥¹¥¤¥¹ÅìÉô¥À¥Ü¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊWEF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ºâÀ¯°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Åê»ñ²È¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñºÄ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»Ê²ñ¼Ô¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ»³»á¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£·ÐºÑ¤Ë³èÎÏ¤¬½Ð¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤ÎÀÇ¼ý¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¡¢Â¤Á¥¤Ê¤É17¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ë½ÅÅÀÅê»ñ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£