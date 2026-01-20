GLEATは20日、「G PROWRESTLING Ver.101」(新宿FACE)を開催。第2試合で中嶋勝彦、ケンドー・カシン、青木真也の「リアル闘魂ストロングスタイル（仮）」が快勝を収めた。試合後に青木が、2月11日の後楽園大会でLIDET UWF王者の中嶋に挑戦表明した。

昨年12月6日の「LIDET UWF Ver.7」（新木場1stRING）のメインイベントで敗れた中嶋がパートナーの愛鷹を裏切って、対戦相手だったカシン・青木組と結託した。

この日、中嶋・カシン・青木の初トリオ「リアル闘魂ストロングスタイル（仮）」が初陣となった。対戦相手は伊藤貴則、愛鷹亮、田中稔組と激突する予定だった。しかし田中が左腓腹筋損傷で欠場。第1試合に出場したエル・リンダマンがダブルヘッダーとして2試合連続出場となった。

試合では好連携を見せるなど有利に試合を進めた。最後は中嶋のノーザンライトボムで伊藤から勝利。試合後にマイクを握った青木は「2月11日の後楽園ホールでそのベルトに挑戦させてください。良い試合じゃなくて、凄い試合を見せてやりましょう」と挑戦表明。

中嶋も「俺も前からあなたのことが気になっていた。中嶋勝彦VS青木真也、UWFのベルトを懸けてやりましょう」と受諾した。

バックステージでカシンは「なんでやねん！なんでこのタイミングやねん」とどこかで聞いたことあるフレーズで切り出した。青木は「やるなら今しかないんですよ」と冷静に返答。中嶋は「青木真也という存在は気になっていた。一緒に組む青木真也と向き合う青木真也は違うと思うので、あのマイクにゾクゾクしました」とコメントした。カシンは「心置きなくやってくれ。俺は見届けさせてもらうよ」と期待した。

最後に中嶋は「まさかあなたの方から…」と口にすると、青木は「凄い試合をしましょう！」と誓った。