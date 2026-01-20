アメリカのトランプ大統領の2期目の就任から、20日で1年となります。ベネズエラへの攻撃に続き、デンマーク自治領のグリーンランドの領有に向け、圧力を強めるトランプ氏。現地グリーンランドを緊急取材しました。

■就任から1年 トランプ大統領“自画自賛”

就任から、21日で1年。

家族でアメフトの試合を観戦したトランプ大統領。その帰路。

アメリカ トランプ大統領

「最初の1年でこれほど成功した大統領はこれまで存在しない」

第2次政権、最初の1年を“自画自賛”しました。

いまだ受賞がかなわないノーベル平和賞について問われると…。

アメリカ トランプ大統領

「ノーベル平和賞なんて気にしていない」

「気にしていない」と発言。

しかしそのウラで“恨み節”をつづっていたことが、明らかになりました。

■ノルウェー首相には“恨み節”

ノルウェーのストーレ首相へ送ったメッセージをロイター通信が報じたのです。

ノルウェー ストーレ首相へ宛てたメッセージ

「8件の戦争を止めたにもかかわらず、あなたの国は私にノーベル平和賞を授与しないと決めた。このことを鑑みると、もはや私に平和だけを考える義務があるとは思えない」

「平和だけを考える義務があるとは思えない」と、まるで武力行使をにおわせる、脅しの文言が。

さらに、話題は「グリーンランド」へ。

ノルウェー ストーレ首相へ宛てたメッセージ

「デンマークがグリーンランドをロシアや中国から守れるとは思えない。アメリカがグリーンランドを支配しなければ世界に平和は訪れない」

“暴走気味”のトランプ大統領。グリーンランドの領有に、改めて意欲を見せました。

■グリーンランドの市民の声は…

北アメリカとヨーロッパの間に位置する、デンマーク自治領のグリーンランド。眼下に広がる“氷の大地”。そこは氷点下の世界です。私たちが降りたったのは、グリーランドの中心都市ヌーク。

清田大輝記者

「ヌークのメインストリートです。午後3時すぎですが、多くの人が行き交っています」

人口約5万7000人。漁業が盛んな、世界最大の島。

トランプ政権は最近になり、軍事行動もちらつかせ、領有を目指しています。

グリーンランド市民は何を思うのでしょうか？ 訪ねたのは、ノーダルさん一家。

グリーンランドに住むノーダルさん（54）

「グリーンランドの多くの人が、将来に不安を感じています。トランプは世界を破壊しようとしている。もしグリーンランドを奪おうとしたら第三次世界大戦が起きるだろう」

グリーンランドに住むエニゲニウスさん（78）

「（トランプ氏は）私たちに関わるな」

不安をのぞかせます。

ヌークの街で、洋品店を営んでいるというノーダルさん。

見せてくれたのは、「グリーンランドは売り物ではない」と書かれたTシャツ。アメリカからの注文も入るといいます。

■アメリカの“別の狙い”とは

「アメリカがグリーンランドを支配しなければ、ロシアや中国が進出する」と主張するトランプ大統領。

ただ、グリーンランドにはすでに米軍基地があり、駐留部隊を増やすことで対応できると指摘されています。

市民は、アメリカの“別の狙い”を口にしました。

グリーンランドに住むノーダルさん（54）

「これは安全保障の問題ではなく、すべては鉱物、地球の鉱物資源の問題です」

それは「レアアース」です。米国地質調査所によると埋蔵量は150万トンで、世界8位とされるグリーンランド。

温暖化の影響で氷がとけ、鉱物資源の開発や新たな航路の開拓がしやすくなっているといわれているのです。

■レアアース「簡単に採掘できないだろう」

現地でレアアースの調査や鉱物資源の採掘をしている会社に話を聞くと…。

ルミナ・サステナブル・マテリアルズ イェンセンCEO

「米政府が重要鉱物資源に関心を示していることは、ビジネスチャンスと捉えている」

一方で…。

ルミナ・サステナブル・マテリアルズ イェンセンCEO

「領有しても簡単に鉱物を入手できるわけではありません」

厚い氷に覆われた厳しい環境から、レアアースなどを簡単に採掘できないだろうという見方を示しました。

◇

西半球の支配を目指すトランプ大統領。世界がグリーンランドの行方を見守っています。