福井県で「冬に行きたい滝」ランキング！ 2位「瓜割の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の山間部では、普段は勢いよく水を落とす滝が、静かな氷の造形へと姿を変えます。厚手の装備で臨む先に待っているのは、寒さを忘れさせるほどの神秘的な光景です。
All About ニュース編集部では、2026年1月7〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「冬に行きたい滝（中部地方）に関するアンケート」を実施しました。その中から、福井県で「冬に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「滝の綺麗さはもちろん、公園やお寺などが付近にあり、一帯が風情があることで観光に足を運ぶ気持ちが高ぶる」（20代男性／沖縄県）、「瓜が割れるほど冷たい水が湧き出ることでぜひ行ってみたいです」（30代女性／東京都）、「冬の幻想的な風景のすばらしさを聞いたことがあるので」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※例年11月下旬から4月上旬頃まで冬季通行止めとなります。（天候によって多少ずれます）最新の道路情報をご確認ください。
回答者からは「冬の厳しい自然の中で見ると迫力が増しそうだと感じたから」（30代男性／富山県）、「龍双ヶ滝は冬の氷瀑が特に美しいと評判で、訪れてみたいと思いました」（30代女性／新潟県）、「滝の水しぶきや涼しい空気を感じ、リラックスできる体験をしたいから」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月7〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「冬に行きたい滝（中部地方）に関するアンケート」を実施しました。その中から、福井県で「冬に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
2位：瓜割の滝／59票2位に選ばれたのは、若狭町にある「瓜割の滝（うりわりのたき）」です。その名の通り「瓜も割れるほど冷たい」と言われる清流が特徴で、名水百選にも選ばれています。冬は周囲の森が静寂に包まれ、苔むした岩間を流れる水の透明度がより一層増して感じられます。
回答者からは「滝の綺麗さはもちろん、公園やお寺などが付近にあり、一帯が風情があることで観光に足を運ぶ気持ちが高ぶる」（20代男性／沖縄県）、「瓜が割れるほど冷たい水が湧き出ることでぜひ行ってみたいです」（30代女性／東京都）、「冬の幻想的な風景のすばらしさを聞いたことがあるので」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：龍双ケ滝／106票1位に輝いたのは、池田町にある「龍双ケ滝（りゅうそうがたき）」です。「日本の滝百選」にも選出されているこの滝は、高さ約60mの岩壁を水が勢いよく流れ落ちるダイナミックな姿が魅力です。冬場は周囲が深い雪に覆われ、滝の飛沫が周囲の岩に氷となって張り付く、幻想的な氷の造形を見ることができます。
※例年11月下旬から4月上旬頃まで冬季通行止めとなります。（天候によって多少ずれます）最新の道路情報をご確認ください。
回答者からは「冬の厳しい自然の中で見ると迫力が増しそうだと感じたから」（30代男性／富山県）、「龍双ヶ滝は冬の氷瀑が特に美しいと評判で、訪れてみたいと思いました」（30代女性／新潟県）、「滝の水しぶきや涼しい空気を感じ、リラックスできる体験をしたいから」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)