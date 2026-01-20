見た目がかわいいと思う「千葉県のお土産」ランキング！ 2位「ぴーなっつ最中」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近は味の良さはもちろんのこと、思わず写真に収めたくなるようなデザイン性の高い手土産が注目を集めています。誰かに教えたくなるような、愛らしいビジュアルが魅力の品々を厳選しました。
All About ニュース編集部では、2025年1月9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「千葉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ぴーなっつ最中（なごみの米屋）／45票2位は、千葉県を代表する銘菓、なごみの米屋の「ぴーなっつ最中」。落花生の形をした最中種の中に、ピーナッツの甘煮が混ざった餡がぎっしり。ピーナッツを擬人化したキャラクター「ぴーちゃん」が描かれた個包装や赤と白の外箱など、遊び心満載のデザインが世代を問わず愛されています。
回答者からは「ぴーなっつ最中は、ピーナッツの形そのままのフォルムがとてもかわいらしく、思わず写真を撮りたくなるデザインです。パッケージも柔らかい色合いで、キャラクター風のイラストが描かれているため、手に取った瞬間に「かわいい！」と感じます。千葉名物の落花生をモチーフにしている点も分かりやすく、お土産としてのインパクトも十分です」（40代男性／北海道）、「落花生の形がコロンとしてかわいらしい」（30代女性／茨城県）、「本物のピーナッツのような見た目をしていて、可愛らしいから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：チーバくんサブレー（千葉とみい）／85票1位は、千葉県のマスコットキャラクターをモチーフにした「チーバくんサブレー」でした。「チーバくん」が印字されており、一目で千葉土産とわかるインパクトがあります。サクサクとした食感とバターの風味が楽しめる本格的な味わいも魅力です。
回答者からは「チーバくんがプリントされていて写真映えするから」（20代女性／東京都）、「千葉県の公式マスコット『チーバくん』の形をしたサブレで、県の形そのままのユニークなビジュアルが特徴。可愛らしいパッケージデザインと、サクサクとした食感が楽しめる。千葉土産として話題性も抜群の一品」（60代男性／大阪府）、「千葉県のキャラクターがそのままサブレーになっていて、赤いシルエットがとても可愛いからです」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)