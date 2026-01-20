「やばい仲良し夫婦すぎる」元ばんばんざい・るな、夫との“平成プリ”ショット公開「年齢書いたのだれ！笑笑」
元ばんばんざいのメンバーでYouTuberの流那さんは1月19日、自身のInstagramを更新。夫・はんくんとの夫婦ショットを公開しました。
【写真】流那＆はんくんの顔出しショット
「流那ちゃん楽しそうかわいい嬉しい」流那さんは「気になってた平成プリ」とつづり、5枚の写真を投稿。2人ともベージュのトップスでそろえた“シミラールック”がかわいらしく、1枚目には「けっこんしてもうすぐ1年半」と幸せなコメントが添えられています。はんくんが流那さんの顎をつかんだり、流那さんがはんくんに抱きついたりするラブラブなポーズが満載です。結婚1年半を迎えた今も変わらない仲良しぶりが伝わってきます。
ファンからは、「おめでとう 似合いすぎる」「流那ちゃん楽しそうかわいい嬉しい」「2人ともかわいいいい〜！素敵な夫婦」「最高」「年齢書いたのだれ！笑笑」「これからもずっとお幸せにね」「やばい仲良し夫婦すぎる」「ずっしょ可愛すぎる笑」など、さまざまな声が集まりました。
家族ショット披露5日には「2026年年女!!頑張ります！！！！！！」と、家族ショットを公開していた流那さん。ファンからは、「3人見れて嬉しい」「今年も素敵な1年にしよね〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
