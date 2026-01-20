「Eggs ’n Things」バレンタイン限定メニュー登場！ “チョコレート×ストロベリー”のとろけるパンケーキなど展開
「Eggs ’n Things」は、1月21日（水）〜2月26日（木）の期間限定で、「フォンダンショコラパンケーキ」や「クリーミーブロスエッグス」などの新作メニューを、国内全店舗で販売する。
【写真】相性ぴったりなドリンクも発売！ 期間限定メニュー詳細
■毎年人気のバレンタイン限定メニュー
今回登場する「フォンダンショコラパンケーキ」は、チョコレートに包まれたココア生地から、果肉感のあるストロベリーピューレがとろりと流れ出す、毎年人気のバレンタイン限定メニュー。
苺やナッツ、チョコレートホイップクリームを添えたほか、削りたてのチョコレートもあしらっており、チョコレートの甘みとストロベリーの甘酸っぱさで最後のひと口まで美味しく味わえるという。
また、寒い季節にぴったりの温かいメニュー「クリーミーブロスエッグス」も展開。旨味が凝縮されたブロス（ブイヨン）ベースのスープにクリームを加えたコクのあるスープライスで、こんがり焼き上げたグリルドチキンとともに楽しめる。
さらに、クランベリーベースのドリンクにブルーベリーやパイナップルを合わせたノンアルコールの「クランベリーサングリア」もラインナップ。すっきりとした酸味が、「フォンダンショコラパンケーキ」と相性抜群だ。
