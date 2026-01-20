Eggs ’n Thingsのバレンタイン限定メニュー登場！

　「Eggs ’n Things」は、1月21日（水）〜2月26日（木）の期間限定で、「フォンダンショコラパンケーキ」や「クリーミーブロスエッグス」などの新作メニューを、国内全店舗で販売する。

■毎年人気のバレンタイン限定メニュー

　今回登場する「フォンダンショコラパンケーキ」は、チョコレートに包まれたココア生地から、果肉感のあるストロベリーピューレがとろりと流れ出す、毎年人気のバレンタイン限定メニュー。

　苺やナッツ、チョコレートホイップクリームを添えたほか、削りたてのチョコレートもあしらっており、チョコレートの甘みとストロベリーの甘酸っぱさで最後のひと口まで美味しく味わえるという。

　また、寒い季節にぴったりの温かいメニュー「クリーミーブロスエッグス」も展開。旨味が凝縮されたブロス（ブイヨン）ベースのスープにクリームを加えたコクのあるスープライスで、こんがり焼き上げたグリルドチキンとともに楽しめる。

　さらに、クランベリーベースのドリンクにブルーベリーやパイナップルを合わせたノンアルコールの「クランベリーサングリア」もラインナップ。すっきりとした酸味が、「フォンダンショコラパンケーキ」と相性抜群だ。