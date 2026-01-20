受験生と「選挙戦」

衆議院選挙の投票日になる可能性がある「2月8日」。受験生たちにとっては、戦いの真っ只中です。

【写真を見る】“戦後最短”の衆議院選挙 2月実施に受験生は「投票考える余裕もない」ポスター掲示板業者は「ここまで期限が短いのは初」

この時期の選挙をどう捉えているのか、大学入学共通テストを終えた受験生に聞きました。

受験生「入試とかぶっている、なので行けないです。考える余裕もない」

受験生「政治も優先したいんですけど、勉強も優先しないといけないから選挙に行くのは迷いますね。多分行けないと思います」

受験生「受験勉強していると、他のことを考える余裕がないので。行きたくても行けないと思います」

受験生にとって投票に行きにくいタイミングのようです。

一方で、このような声も。

受験生「お母さんから 『選挙はこういうものだよ』と教えてもらえたから、いい機会にはなった」

――18歳になって早い段階で話をできたのがよかった？

高校3年生「きっかけになった」

あと5日で221か所…掲示板作り「ここまで期限が短いのは初めて」

こちらは時間との戦いに追われています。

記者「戦後最短の日程となった今回の衆議院選挙。ポスターの掲示板を作る会社では、急ピッチで作業が進められています」

この会社は、熊本市中央区で使われる掲示板の製作と設置を請け負っています。

1月第2週から急遽材料の準備を進めましたが、本格的な作業は昨日（1月19日）始めたばかりです。

橋本建設 橋本祐希 社長「ここまで期限が短いのは初めてかもしれないですね。応援も呼んでいます。『急な選挙で手伝ってほしい』と」

現時点で3分の1ほどの掲示板を制作しましたが、25日までに211か所への設置も終えなければいけません。

従業員「うわ、うわぁ。大変になるな、忙しくなるなというのが正直なところ。雨の日でも期限が決まっているので、設置の方が天気のことで気を遣う」

熊本市では、1月21日から市役所の前などで掲示板の設置作業が始まります。