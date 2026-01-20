【最強最長寒波】降雪さらに増えるおそれ　21日は東京都心でも雪の可能性　首都高掲示板に「明日降雪予報・滑止装置携行」の表示

今シーズン最強・最長寒波が列島に襲来。

北日本を中心に、警報級の大雪となっています。

横殴りの吹雪に見舞われていたのは、20日朝の新潟・湯沢町です。

視界が悪いためか、車はヘッドライトをつけて走行。

道路に設置されている電光掲示板は、「1月21日から大雪の予報 不要不急の外出は控えて」と注意を呼びかけていました。

秋田県でも強い風が吹き、横殴りの雪が舞う中、道行く人は寒そうに体を縮めて歩いていました。

大雪の影響で、交通にも乱れが出ています。

空の便では20日、122便の欠航が決まっていて、7800人以上に影響が出ているとみられます。

JR東日本によりますと、大雪の影響を受けて、秋田新幹線の盛岡から秋田間の上下線で午前6時ごろから運転を見合わせていましたが、午後3時ごろに再開。

豪雪地帯として知られる青森・酸ヶ湯温泉へと続く道路は、数十メートル先が見えないほどのホワイトアウトに見舞われていました。

21日以降はさらに寒気が強まる見込みで、北海道や東北地方では、日曜日の25日にかけて降雪がさらに増える恐れがあります。

最強の居座り寒波による大雪は、関東にも及んでいます。

群馬・みなかみ町は、雪が降りしきり、一面真っ白になっていました。

この雪の中、スニーカーで歩いていた男性は「普通の靴で来ちゃって、そのせいでビショビショになって大変。地元が雪降らないので、地元埼玉です。だいぶつらいです」と話しました。

すると取材中、突然、強い風が吹き荒れました。

さらなる大雪に備え、建設会社では除雪作業の準備を進めていました。

除雪作業員：

午前2時出勤だと午前1時半には乗り込みます。帰って寝ます。

関東でも21日は、さらに強い寒気が流れ込み、東京都心でも雪が降る可能性があるということです。

首都高速の電光掲示板には、「明日降雪予報 滑止装置携行」と書かれていました。

また、神奈川県の箱根でも雪が降る見通しで、予想24時間降雪量は多いところで神奈川西部の山地で5cm、平地でも3cmとなっています。