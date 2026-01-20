全米ボクシング記者協会（ＢＷＡＡ）は２０日、公式サイトで２５年の年間各賞のノミネートを発表。最優秀選手賞（シュガー・レイ・ロビンソン賞）の候補に、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、３階級で４団体統一に成功したテレンス・クロフォード（３８）＝米国＝ら５人がノミネートされた。井上は２３年に同賞を日本人選手として初めて受賞している。

ほか日本選手関連では、年間最優秀試合に昨年３月のＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦・寺地拳四朗―ユーリ阿久井政悟戦（寺地が１２回ＴＫＯ勝ち）がノミネート。最優秀トレーナー賞には、井上とＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝の兄弟を指導する父・井上真吾トレーナー（５４）が名を連ねた。

また、逆境を乗り越える勇気をたたえる「ジョン・マケイン＆ビル・クロフォード賞」の候補に、元ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大氏（２８）がノミネートされた。重岡氏は、昨年５月の世界戦後に開頭手術を受け故郷・熊本の病院でリハビリ中の元ＩＢＦ世界同級王者で弟の銀次朗氏（２６）をサポートするため、同８月に現役引退を表明した。