◆トレーニングマッチ（４５分×３本） 鹿島１―０岡山（２０日・宮崎市内）

鹿島は宮崎市内でＪクラブとの初の対外試合となる岡山戦を４５分×３本の形式で行い、ＦＷ徳田誉のゴールで１―０で勝利した。

＊ ＊ ＊

左膝の前十字靱帯損傷で長期離脱していた鹿島ＤＦ安西幸輝が、２３４日ぶりに実戦のピッチに帰ってきた。

３本目の途中から慣れ親しんだ左サイドバックのポジションに入り、上下動を繰り返した。「苦しい思いをしてきたので、ピッチに立てるってことはすごく嬉しいこと。攻撃の感触は思ったよりよかった」と喜びをかみしめた。

２５年５月３１日のＧ大阪戦で負傷し、後半戦はリハビリに時間を費やしてきた。「走る怖さはなかったけど、やっぱり対人が１番怖いので。頭の中の怖さを取らないと、試合には出られない」と足元を見つめ「まあ、ちょっとずつですね」と笑顔を見せた。

悲願の優勝の瞬間をピッチで味わうことはできなかったが「嬉しさが勝ちました。ピッチに立てなかったですけど、素直に嬉しかった」と回想。「リハビリとサッカーは違う。みんな『７か月後に強くなって帰ってきます』って言うじゃないですか。あんなの一個もない。ただ自分の中の心が強くなる、それだけ」と半年以上に及んだリハビリ生活を振り返った。

リハビリ期間中は、同じく長期離脱となったＤＦ関川郁万、ＭＦ師岡柊生とともに復帰を目指してきた。関川は一足先に復帰となり、今季始動からフルメニューをこなしているが、師岡はここまで合流できておらず、宮崎でも別メニュー調整となっている。安西は「あいつが元気に帰ってくることが非常に楽しみです」と苦楽をともにした後輩にエールを送った。