◆卓球◇全日本選手権 第１日（２０日、東京体育館）

開幕し、女子シングルス最年少で初出場の小学５年生、１１歳の鈴木希華（ののか、マイダス・千葉）は、加藤亜実（十六フィナンシャルグループ・岐阜）に３―１１、２―１１、１０―１２の０―３で敗北し、３回戦進出とはならなかった。「メンタル面。我慢することができなかった」と悔しさをにじませた。

同日行われた１回戦では大学生をストレートで撃破。その約３時間後に行われた２回戦の相手は２０２４年同大会女子ダブルス３位の実力者。「表（ソフト）対策をしてきたが、練習では来なかったボールがたくさん来た」と苦戦した。

一般の部では敗退したが、明日からはジュニアの部に挑む。「次の日も残れるように頑張りたい」。超新星の大舞台での物語が始まった。

◆鈴木 希華（すずき・ののか）２０１４年７月１６日、千葉・市川市生まれ。１１歳。４歳から卓球を始め、２０２２年に１２歳以下の年齢別日本代表に初選出。２４年に全日本選手権カブの部女子シングルスで優勝。２５年の同大会ではホープスの部同種目で準優勝。２５年度の千葉県予選一般の部では同種目で歴代最年少優勝を果たした。右シェーク攻撃型。１４６センチ。