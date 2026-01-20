Í¾¤ê¤¬¤ÁÍ®»Ò¸ÕÜ¥¡¢¤³¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡Ø²óÆéÆù¡õ¥¯¥ê¥Á¡Ù¤Ë¶Ã¤¤Î³èÍÑ¥ì¥·¥Ô2Áª
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¡×¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡Ö¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¡×¤Ï¡¢ÀÄ¤æ¤º¤ÎÉ½Èé¤ÈÀÄÅâ¿É»Ò¡¢±ö¤ò¤¹¤êº®¤¼¤¿¶å½£È¯¾Í¤ÎÌôÌ£¡£Æé¤â¤Î¤ä¤¦¤É¤ó¤ÎÌ£ÊÑ¤Ë»È¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤É¤è¤¤¿É¤ß¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÎÁÍý¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼¤ò£²ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¡Ö²óÆéÆù¡Ê¥Û¥¤¥³¥ª¥í¥¦¡Ë¡×¡£¤³¤Ã¤Æ¤ê¤ß¤½Ì£¤ÎÄêÈÖÃæ²Ú¤Ë¡¢¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¿É¤ß¤¬¤¢¤È¤ò°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¤â¤¦£±¤Ä¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¥¯¥ê¥Á¤Î¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥£¥Ã¥×¤ò¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¤¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¥ª¥ó¡£¥Ó¡¼¥ë¤äÇò¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÀäÉÊ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø²óÆéÆù¡Ê¥Û¥¤¥³¥ª¥í¥¦¡Ë ¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦É÷Ì£¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡Ä¡Ä150g
¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä¡Ä1/8¸Ä¡ÊÌó100g¡Ë
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ä¡Ä1¸Ä
¡Ò¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤ß¤½¤À¤ì¡Ó
¤ß¤½¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¼ò¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤·¤ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ°ì¸ýÂç¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Ø¤¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤ß¤½¤À¤ì¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬È¾Ê¬¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢1Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¡£¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤ß¤½¤À¤ì¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ø¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¥¯¥ê¥Á¤Î¥Ð¥²¥Ã¥È¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡Ä¡Ä60g
¥Ð¥²¥Ã¥È¡ÊÉý1Ñ¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡Ä¡Ä8Ëç
¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
ºî¤êÊý
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¼¼²¹¤Ë¤â¤É¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤òÆþ¤ì¡¢¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê1000W¡Ë¤ÇÉ½ÌÌ¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¥¯¥ê¥Á¤òÅùÊ¬¤ËÅÉ¤ë¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯4·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þ¥¤¥ë¥ºÆþ¼Ò¡£¡ÖSoup Stock Tokyo¡×ËÜÉô¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÊªÎ®¡¢¹ØÇã¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò¹Ô¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¤ª¼ê·Ú¥¢¥¸¥¢¤´¤Ï¤ó¤ä¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤¬ÆÀ°Õ¡£¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¤â³èÆ°Ãæ¡£