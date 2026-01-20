全方向障害物検知機能に対応して安全に4K撮影が可能！151gと軽量・小型な初心者向けドローン「DJI Neo 2」を試す【レビュー】
|151gと軽量・小型な初心者向けドローン「DJI Neo 2」をレビュー！
手軽に空撮ができる機器として「ドローン」が注目されていますが、操縦が難しそうだったり、国土交通省への登録が必要な場合があったり、法令で人口集中地区での飛行や夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行などが禁止されているなどというように少し敷居が高いように感じる人も多いようです。
そんなドローンの中でも初心者向けとして民生用ドローンとクリエイティブカメラ技術の世界的リーダーであるDJIの日本法人であるDJI JAPANが重さが約151gの小型ドローン「DJI Neo 2」を2025年11月13日（木）に発売しました。販路は公式Webショップ「DJIオンラインストア」（ https://store.dji.com/jp/ ）のほか、DJI認定ストア（Amazon.co.jpや楽天市場、ヨドバシカメラ、ビックカメラなど）となっています。
DJI Neo 2 Fly Moreコンボのパッケージ
DJI Neo 2は重量がわずか約151g（DJI Neo 2デジタルトランシーバー搭載時で約160g）とDJIのドローンの中で最も軽量かつ小型なモデルで、一体型プロペラガードデザインを採用してプロペラ全体をガードが覆っており、センサーはトリプルプロテクション（全方向単眼ビジョンシステム、前向前向きLiDAR、下方赤外線検知システム）によって障害物をリアルタイムで検知するため、初心者でも安心してドローンを操作できます。また
サイズは約167×171×54mm（プロペラガード・デジタルトランシーバーを装着時）で、レベル5の耐風性能と最長19分（プロペラガード装着時は約17分）の飛行時間に対応しており、ジェスチャー操作にも対応し、手のひらだけで操作することも可能です。なお、お借りしたDJI Neo 2 Fly MoreコンボにはDJI Neo 2本体のほか、送信機「RC-N3」およびデジタルトランシーバー、バッテリー3個、充電ハブ、プロペラガードが同梱されています。
DJI Neo 2 Fly Moreコンボの同梱物
DJI Neo 2の本体
搭載されているカメラは1／2型イメージセンサーの約1200万画素CMOS（F2.2）を搭載し、画像処理プロセッサーによって低ノイズでクリアな映像を撮影します。また2軸ジンバルで安定した画像の撮影が可能で、ActiveTrack機能とSelfieShot機能によって被写体を自動でフレーム内に収めながら撮影が可能です。さらに最大100fpsでの4Kスローモーション動画、2.7K縦向き動画にも対応しています。
一方、ドローン本体に49GBの内蔵ストレージを備えており、4K／60fps動画を最大105分、4K／30fps動画を最大175分、1080p／60fps動画を最大241分まで保存できます。また撮影したデータはスマートフォン（スマホ）など向けアプリ「DJI Fly」を使って無線LAN（Wi-Fi）経由で最大80MB／sの速度で転送ができます。
DJI Neo 2の底面
DJI Neo 2と送信機のRC-N3（スマホは「iPhone Air」を使用）
動画撮影機能としてインテリジェント撮影モードを搭載しており、ドリーズーム（ヒッチコック効果に対応）やクイックショット（ドローニー、サークル、ロケット、スポットライト、ヘリックス、ブーメラン）、マスターショット（自動撮影で編集して動画生成）などが可能です。また自動追尾システムを搭載しています。
DJI独自のActiveTrack機能とSelfieShot機能を組み合わせることで、被写体を自動でフレーム内に収めながら、開始から終了までスムーズでハンズフリーの撮影が可能です。本体のボタンを押すだけで、手のひらでの離着陸、自動追尾、ジェスチャー操作に対応しており、初心者で扱いやすいモデルです。
DJI Neo 2を屋内で飛ばしているところ
DJI Neo 2の屋外での飛行例
DJI Neo 2のカメラにおける撮影例
なお、DJI Neo 2は重量100gを超えるドローンのため、国土交通省のドローン情報基盤システム（DIPS）への登録が必要となり、登録記号を入手後、本体に貼り付けて明示します。加えて法令では人口集中地区での飛行や夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行などが禁止されているため、事前に確認が必要です。
また注意事項として屋外で自動追尾システムを利用する場合には目視外飛行となるため特定飛行の届出、道路使用の場合は道路使用許可、第三者（人・物件）との距離が30m未満の場合は地方航空局長の承認が必要となります。例えば、バイク走行中の空撮は目視外飛行、第3者との距離確保が困難なため原則禁止となります。
国土交通省のドローン情報基盤システム（DIPS）
本体のボタン
実際にDJI Neo 2を飛行させると、前機種と比べてホバリングおよびポジショニングの性能が向上したことを実感できました。2軸ジンバルの効きも良く、安定して撮影ができます。自動追尾システムは日本国内で利用する場合は各種許諾が必要となるため、基本的に屋内で利用する機能として利用するのが良いと思われますが、画質も前機種から大きく向上しており、DJIのminiシリーズに匹敵する写真と動画の撮影が可能ですし、この価格帯で飛行性能が高く、映像もクリアに撮影できるので、初心者にオススメできると思いました。
DJI Neo 2（機体単体） ドローン 軽量・折りたたみ式カメラ付きドローン 手のひらでの離着陸 ジェスチャー操作 ActiveTrack 全方向障害物検知 初心者向け4Kドローン
DJI
2025-11-13
記事執筆：伊藤浩一
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・DJI 関連記事一覧 - S-MAX
・DJI、より安心の安全機能を携え、さらにクリエイティブな飛行が可能なDJI Neo 2を発表 | DJI JAPAN 株式会社のプレスリリース
・DJI Neo 2 - 自分だけの空へ - DJI 日本