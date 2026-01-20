Happy Elements カカリアスタジオが送るヒーロー育成コマンドバトル RPG『エリオスライジングヒーローズ』の舞台化シリーズ最新作Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE EAST-が、1月25日(日)まで東京・天王洲 銀河劇場、1月31日(土)〜2月1日(日)に大阪COOL JAPAN PARK OSAKA WW ホールで上演。DMM TVでライブ配信も実施します。

Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」(通称、エリステ)シリーズは、2022年の初演を皮切りに、これまで4作品を上演。その5作目となる本作では、イーストセクターを主軸とした物語が幕を開けます。

なお、本作には、グレイ・リヴァース/ジェット役の松井健太さん、アッシュ・オルブライト役の松田岳さん、ビリー・ワイズ役の岩城直弥さん、ジェイ・キッドマン役の寿里さん、オスカー・ベイル役の横山真史さん、ヴィクター・ヴァレンタイン役の菊池修司さん、フェイス・ビームス役の高本学さん、シン役の大隅勇太さん、シャムス役の杉江大志さん、ブラッド・ビームス役の馬場良馬さんが出演。

「エリステ」は1部芝居パートと2部ライブパートの二部構成。1部の芝居パートは、無数に漂う鏡の破片の中からグレイ(演:松井健太)が登場し、アカデミー時代の同期でもあるメンター アッシュ(演:松田岳)との過去の確執を思い起こす場面から始まります。

人と接することが苦手なイーストセクターのルーキー グレイ(演:松井健太)は、幾度のトライアウトを経てようやく【HELIOS】第13期として『ヒーロー』になったものの、アッシュからは厳しすぎる指導を受ける日々。

同じくイーストセクターのルーキー ビリー(演:岩城直弥)はグレイを励まし、メンターのジェイ(演:寿里)はチーム内の不和を解決しようとするも、グレイとアッシュの間に生まれた大きな溝はなかなか埋まりそうになかった。

そんなある日、イーストセクターメンバーが任務として訪れた病院で、敵対組織【イクリプス】の襲撃に遭遇。4人で応戦するも、グレイは過去の経験から人を傷つけたくないと戦うのを躊躇う。その様子を見て激怒したアッシュがグレイに掴みかかった時、グレイは普段とは真逆の荒々しい性格の人物となって一方的にアッシュを攻撃した後、気を失う。

ところが、目を覚ましたグレイはその事を全く覚えていなかった。同じ『ヒーロー』を攻撃した事についてブラッド(演:馬場良馬)に追求されたグレイは、「トライアウトで不正をした」と告白し…

自身の過去を経て『ヒーロー』として、チームとして成長していくイーストセクターの物語が描かれる中、ブラッドから『ヒーロー』としての行動に課題を課されたフェイス(演:高本学)、ブラッドとフェイスの兄弟を見守り支えるオスカー(演:横山真史)、【サブスタンス】研究と自身の研究のために信念を貫くヴィクター(演:菊池修司)、【イクリプス】の大きな目的のために奔走し『ヒーロー』たちの前に立ちはだかるシン(演:大隅勇太)とシャムス(演:杉江大志)と、個性豊かなキャラクターたちの物語が展開されます。

また、Action Stage と銘打つように、「エリステ」は本格的なアクションも見どころの一つ。

今作では、回転する舞台セットを縦横無尽に駆け回りながらスピード感のあるアクションと映像を駆使して、グレイの霧を操る能力、アッシュの重力を自在に操る能力、ビリーの電子の糸を操る能力、ジェイの超人並みのパワーで発されるビームなど様々な『ヒーロー』能力が表現され、手に汗握る『ヒーロー』と【イクリプス】の激しい戦いを描いています。

2部のライブパートは、舞台オリジナル楽曲全8曲を披露。グレイのもう一つの人格であるジェットとアッシュの「Dive Burning!!!」から始まり、フェイスとブラッドの見えない絆を描く「Proof of Trust」、【イクリプス】のシンとシャムスがオンラインゲームでグレイとビリーと戦う「Breaking the Game!!!!」、『メジャーヒーロー』であるジェイ、ヴィクター、ブラッドによる「Obstacle」、『ヒーロー』として同期でもあるアッシュとオスカーによる「Ignite & Freeze」と続く。

バレンタインデーをテーマにした日替わりパフォーマンス楽曲「Thank you my sweet Heart」では『ヒーロー』たちが甘いセリフをささやく場面もあるので、お楽しみに。

その後、イーストセクターによる「Ascend Higher」、最後は出演者全員で主題歌「Hope in your World」(EAST Ver.)を披露。

2部のライブパートは声出しOK。会場は声援や拍手で盛り上がり、公演グッズのペンライトを振りながら出演者と一緒に踊る姿も見られました。

本公演は、東京公演を1月 25 日(日)まで天王洲 銀河劇場で上演後、大阪公演が1月31日(土)〜2月1日(日)にCOOL JAPAN PARK OSAKA WW ホールで上演されます。

各公演のチケットは、イープラス、チケットぴあ、ローソンチケットで発売中。

また、東京公演と大阪公演はDMM TVでライブ配信が決定。見逃し配信もあり、スマートフォンなどからも「エリステ」を楽しめます。

さらに、Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE EAST-のBlu-rayが、7月22日(水)に発売することが決定。

公演期間限定予約盤には、ライブパートの日替わりパフォーマンス楽曲定点映像や公演定点映像、本公演のアフターイベントとして行うシャッフルトーク、書き下ろしミニドラマの定点映像などを収録の外付けBlu-rayと撮り下ろし L判ブロマイドセット(10枚)と特典満載！ 予約受付は3月16日(月)までなのでお見逃しなく。

公演名

Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE EAST-

【公演日程】

東京:2026 年 1 月 17 日(土)〜1 月 25 日(日) 天王洲 銀河劇場

大阪:2026 年 1 月 31 日(土)〜2 月 1 日(日) COOL JAPAN PARK OSAKA WW ホール

【チケット】※全席指定/税込

東京:(平日)S 席 12,000 円/A 席 8,500 円 (土日)S 席 13,000 円/A 席 9,500 円

大阪:(土日)S 席 12,500 円/A 席 9,000 円

イープラス https://eplus.jp/stage-helios-r/

ローソンチケット https://l-tike.com/stage-helios-r/ 【L コード:(東京)34613 (大阪)53058】

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/stage-helios-r/ 【P コード:535-154】

【ライブ配信】

DMM TV https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=stage-helios-r_5th/

配信対象公演:1 月 25 日(日)11:30/16:00 2 月 1 日(日)12:00/17:00

配信チケット :1 月 19 日(月)21 時~ 販売開始

単品各公演 4,000 円(税込)

東京 2 公演セット+特別コメント映像/大阪 2 公演セット+特別コメント映像 7,500 円(税込)

4 公演チケット+特別コメント映像 14,400 円(税込)

【Blu-ray】

商品名 :Blu-ray Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE EAST-

価格 :14,000 円(税込)

収録内容 :Blu-ray2 枚組/DISC-1:公演本編 DISC-2:特典映像(メイキングを予定)

発売日 :2026 年 7 月 22 日(水)予定

発売元 :AS エリオス R 製作委員会

☆公演期間限定予約盤特典

・外付け Blu-ray(シャッフルトーク集・書き下ろしミニドラマ定点映像・日替わりパフォーマンス楽曲定点映像・公演定点映像を収録予定)

・撮り下ろし L 判ブロマイドセット(10 枚)

※特典内容につきましては変更の可能性もございます。

＜お申込み方法＞

下記 URL の商品ページにアクセスのうえ、お申し込みください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3371328/

予約受付期間:2026 年 3 月 16 日(月)23:59 まで

【出演】

グレイ・リヴァース/ジェット :松井健太

アッシュ・オルブライト :松田岳

ビリー・ワイズ :岩城直弥

ジェイ・キッドマン :寿里

オスカー・ベイル :横山真史

ヴィクター・ヴァレンタイン :菊池修司

フェイス・ビームス :高本学

シン :大隅勇太

シャムス :杉江大志

ブラッド・ビームス :馬場良馬

声の出演

ディノ・アルバーニ :安里勇哉

シリウス :小野健斗

アンサンブル :町田尚規、田中慶、松崎友洸、大塚悠斗、山口渓、安久真修、山川源太、杉山湧哉

【スタッフ】

原作 :『エリオスライジングヒーローズ』(Happy Elements 株式会社)

演出 :吉谷晃太朗

脚本 :米山和仁(劇団ホチキス)

アクション監督 :奥住英明(T.P.O. office)

振付 :MAMORU

主催 :AS エリオス R 製作委員会

【公式 HP】

https://stage-helios-r.com/

【公式 X】

https://x.com/stage_helios_r (#エリステ)

【公式 TikTok】

https://www.tiktok.com/@stage_helios_r_official

【権利表記】

©2022 Happy Elements K.K/AS エリオス R 製作委員会