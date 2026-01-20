欧州株 軟調、グリーンランドめぐる米欧摩擦を懸念
東京時間19:10現在
英ＦＴＳＥ100 10055.38（-139.97 -1.37%）
独ＤＡＸ 24548.80（-410.26 -1.62%）
仏ＣＡＣ40 8010.85（-101.17 -1.22%）
スイスＳＭＩ 13114.74（-162.30 -1.21%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:10現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48721.00（-826.00 -1.67%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6852.25（-124.50 -1.78%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25134.75（-554.25 -2.16%）
