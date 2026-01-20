欧州株　軟調、グリーンランドめぐる米欧摩擦を懸念
東京時間19:10現在
英ＦＴＳＥ100　 10055.38（-139.97　-1.37%）
独ＤＡＸ　　24548.80（-410.26　-1.62%）
仏ＣＡＣ40　 8010.85（-101.17　-1.22%）
スイスＳＭＩ　 13114.74（-162.30　-1.21%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:10現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48721.00（-826.00　-1.67%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6852.25（-124.50　-1.78%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25134.75（-554.25　-2.16%）