チーズ料理でおなじみ「CheeseTable」の姉妹店となる「CheeseTable-carnival-コピス吉祥寺店」が先月オープン。それに先立ちメディア向け内覧会・試食会が行われたので参加してきました！

同店は、季節の食材を使うなどさまざまなアレンジを加え、チーズ料理の楽しさを伝え続ける「CheeseTable」の姉妹店となります。吉祥寺の新店は新しい看板メニューをいくつも取り入れ、新たな魅力を創出します。

写真はランチの「DELIdishパレード・カーニバル」（2,800円）のイメージ。美味しそうなメインを4種より1種選び、ヘルシーなデリ8種、選べるスイーツ、コーヒー or 紅茶が付くボリューム満点のラインナップ！

注目は「ポップオーバー食べ放題」で、ポップオーバー（popover）とは、アメリカ発祥の軽くて中が空洞のパンのような焼き菓子のこと。

見た目は丸いシュー生地に似ていて、外側はパリッと香ばしく、内側は空洞ができていて、もちもち・しっとりとした食感が特徴です。同店ではトッピングに塩ホイップクリームとメープルシロップを用意。

完成までにかなりの時間を要し、繰り返し試作を重ねたという「ポップオーバー」は、外はカリカリ、中はふわっと理想的な食感を再現したもの。お食事メニューを注文すると、食べ放題でお楽しみいただけます！

また、お店に入ってすぐのひと際明るいショーケースには、肉や魚、地元の野菜を使ったお惣菜、チーズデリを中心とした彩り豊かなデリカテッセンを常時8種類も用意。彩りにもこだわったラインアップに加え、店内で提供しているチーズケーキもテイクアウトが可能となっています。

同店のテーマは“祝祭（カーニバル）”。大切な人の誕生日・記念日のお祝いなど特別な日はもちろん、日常の何気ない食事でさえも少し特別な祝祭に変え、テーブルで繰り広げられるいくつもの小さな祝祭をプロデュースしてくれます。店内だけでなく、自宅でも楽しめそうな「CheeseTable -carnival-」。お近くに行かれた際などぜひどうぞ！

■CheeseTable-carnival-コピス吉祥寺店

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町１-11-５ コピス吉祥寺A館1階

営業時間：11：00〜23：00

URL：https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13315235/

※最新の営業時間につきましては、ホームページをご確認ください。

※本記事の情報は取材時のものであり、変更になる場合があります。

(執筆者: ときたたかし)