16年ぶりの選挙戦です。任期満了に伴う立山町長選挙と町議会議員選挙がきょう告示され、町長選には現職と新人の2人が立候補し、5日間の選挙戦に入りました。



立山町長選挙には、届け出順にいずれも無所属で、現職の舟橋貴之候補（60）と、新人の渡辺正信候補（60）の2人が立候補しています。



無所属・現 舟橋貴之候補（60）

「しっかりと財源の裏付けのある、そして将来の納税者の方々、つまり次世代の子供たちに、自分のやっていることをちゃんと説明できる。そういう立山町長でありたい」





6期目を目指す現職の舟橋候補は、公共施設の集約・複合化など、5期20年の実績をアピールしています。富山地方鉄道・立山線への新型車両の導入や、小学校の給食費の無償化などを公約に掲げています。自民党と連合富山の推薦を受けているほか、町内の経済団体も支援しています。無所属・新 渡辺正信候補（60）「多選の淀みの中に皆さんいらっしゃるんじゃないでしょうか。少しでも、立山町が新しい風を吹かせられますように、風通しの良い立山町にできますように、しっかりと頑張って参りたいと思います」前の県警察学校長の新人・渡辺候補は、現職の多選を批判し、開かれた町政をつくると主張しています。家計支援として、固定資産税率の引き下げや、危機管理改革として避難所への発電設備の整備などを公約に掲げています。政党や団体からの推薦はないものの、大辻進 前町長や元警察関係者などが支援していて、応援の声に感極まる場面もありました。16年ぶりとなる今回の選挙。候補の2人は雄山中学校の同級生です。人口減少が進む中町の中心部である五百石駅周辺の再開発や、2027年度からの再構築事業を目指す「地鉄・立山線」の活性化など、課題は山積しています。現職に6期目を託すのか、新しいリーダーを選ぶのか。町民の判断が問われます。一方、町議会議員選挙は、定数12に対し14人が立候補しました。立山町長選と町議選の投票は今月25日で即日開票されます。