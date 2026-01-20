スタジオには気象予報士の平島さんです。



私も、きょうは滝修行の取材に行ってきました。



境内の気温は氷点下1度で、雪も降っていました。



厳しい寒さでしたが、滝に打たれたあとの皆さんの表情は、とても晴れやかで、気持ちのいい笑顔が印象的でした。



この一年も、健康で、それぞれの願いがかなう年になってほしいと思います。



そして、あすからの大雪が心配です。



今回の「大寒寒波」は、強くて長いのが特徴です。





富山地方気象台は、大雪警報を発表する可能性が、「あすから25日まで5日間連続してある」としています。まずは、上空1500メートル付近の寒気の予想です。すでに県内は、平野部でも大雪となる目安の、マイナス12度以下の寒気にすっぽりと覆われています。その後も寒気は、弱まったり強まったりを繰り返しますが、雪を降らせる目安となるピンク色で示したマイナス8度以下の寒気は、居座り続ける見込みです。日曜日には、再びマイナス12度以下の強い寒気に覆われそうです。続いて、風と雪の予想です。日本海上で風がぶつかり合ってできる雪雲の帯「JPCZ」＝日本海寒帯気団収束帯に注目してください。はじめは、山陰地方にかかっていますが、次第に北上し、23日金曜日には北陸地方にかかります。その後、JPCZは一旦北に抜けますが、24日土曜日から再び県内にかかる見込みです。発達した雪雲が次々と流れ込み、大雪になる可能性があります。どの程度、降るんでしょうか。予想降雪量です。今夜からあす午後6時までの24時間予想降雪量は、いずれも多い所で平野部が20センチ、山間部が40センチ。その後の24時間は、平野部が50センチ、山間部が70センチ。さらに先の24時間は平野部が30センチ、山間部が50センチの予想です。その後も、25日まで強い冬型の気圧配置となり、大雪が続くため積雪量がさらに増える見込みです。交通情報です。大雪による大規模な車の立往生を防ぐため、予防的通行止めが行われる可能性があります。対象となるのは北陸道の滑川-朝日インター間と、並行する国道8号の滑川市稲泉と朝日町月山の区間です。通行止めが開始される可能性がある時間は、北陸道があす正午から午後6時の間、国道8号はあす午後6時頃としています。今回は平野部でも積雪が増えそうですね。大雪を警戒する期間が、25日までの5日間と長いので、災害につながる恐れもあります。最新の情報を細かく確認し、十分警戒してください。