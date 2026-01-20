酒米「山田錦」の品質を競うコンテスト「最高を超える山田錦プロジェクト２０２５」の表彰式が２０日、東京都内で開かれた。

今年のグランプリには滋賀県長浜市の農家、川崎太門（たもん）さんが選ばれ、主催する山口県の酒蔵、獺祭から賞金４０００万円が贈呈された。

コンテストはマグロの初競りをヒントに、山田錦栽培農家に夢をもってもらい、最高の山田錦を目指してチャレンジしてもらおうと、２０１９年から毎年開催しているもので今年で７回目。出品単位は８０俵（約４・８トン）で、グランプリ米の山田錦は１俵５０万円という破格の価格で獺祭が買い取り、最高の獺祭を醸造する。

グランプリに輝いた川崎さんは表彰式で、「夢のような賞をいただき、本当に感無量。１０年後、２０年後、３０年後、子どもや孫たちが（受賞して）私をこの席に招待してくれることを願って、しばらくがんばりたい」と喜びを語った。

獺祭の桜井博志会長は「回を重ねるごとに本当にいいコメが出てきている。山田錦をつくってくださる農家を全力を挙げてお支えしてお手伝いして共に成長していきたい」と話した。