王者サンダーの主軸ジェイレン・ウィリアムズがハムストリング負傷で数週間の離脱

1月20日（現地時間19日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーのジェイレン・ウィリアムズが、右ハムストリングの肉離れのため、数週間後に再検査をすると『AP』が報じた。ウィリアムズは、18日に行われたマイアミ・ヒート戦の第2クォーター途中に同箇所を負傷していた。

キャリア4年目の今シーズン。ウィリアムズはオフに手首の手術を受け、回復させるため開幕から約1カ月を欠場。昨年11月29日のフェニックス・サンズ戦で初出場を飾ると、計24試合で平均29.6分16.8得点4.8リバウンド5.6アシスト1.3スティールを残していた。

20日のクリーブランド・キャバリアーズ戦を136－104で制したサンダーは、ウェスタン・カンファレンスならびにリーグトップの36勝8敗。この試合ではシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが30得点2ブロック、チェット・ホルムグレンが28得点8リバウンド2ブロック、ルーゲンツ・ドートが18得点5リバウンド、アイザイア・ジョーが16得点5リバウンド、アーロン・ウィギンズが12得点6リバウンド3アシスト5スティールをマーク。

しかしながら、昨シーズンの王者はこの試合で先発出場したジェイリン・ウィリアムズが腰を打撲、ベテランのアレックス・カルーソが右鼠径部を痛めたことで前半途中に負傷退場と、さらなる戦力ダウンに陥ることが予想されている。