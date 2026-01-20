“ロス五輪世代”U-21日本代表のU23アジア杯準決勝スタメン発表! 決勝進出を懸けた日韓戦へ…道脇、小泉ら先発入り
“ロス五輪世代”U-21日本代表は20日、AFC U23アジアカップ準決勝でU-23韓国代表と対戦する。日本時間午後8時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
グループB首位通過の日本は、16日午後2時半の準々決勝でヨルダンと対戦し、PK戦の末に勝利。延長戦120分間で消耗したものの、中3日を経て準決勝に臨む。一方、グループCを2位で通過した韓国は、17日午後6時半の試合でオーストラリアと対戦。90分間で決着をつけたものの、日本より1日短い中2日という日程で試合日を迎えた。
16日の準々決勝から先発を5人変更。DF永野修都、DF小泉佳絃、MF嶋本悠大、FW道脇豊、FW久米遥太が起用された。
予想布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF梅木怜、DF市原吏音、永野、小泉。アンカーはMF小倉幸成、インサイドハーフは左がMF佐藤龍之介、右が嶋本。前線3人は左からFW石橋瀬凪、道脇、久米が並ぶとみられる。
日本は大会規定である23歳以下ではなく、ロサンゼルスオリンピックを目指す2005年生まれ以降のU-21世代で今大会を戦う。大岩剛監督はパリ五輪世代の第一次体制で22年大会(3位)、24年大会(優勝)と、この大会を二度経験しており、3大会連続でベスト4以上まで勝ち進んでいる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 4 永野修都(藤枝)
DF 16 小泉佳絃(明治大)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 10 佐藤龍之介(FC東京)
MF 17 嶋本悠大(清水)
FW 13 石橋瀬凪(湘南)
FW 19 道脇豊(ベフェレン→福岡)
FW 18 久米遥太(早稲田大)
▽控え
GK 1 小林将天(FC東京)
GK 12 濱崎知康(明治大)
DF 3 土屋櫂大(福島)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
DF 15 森壮一朗(名古屋)
DF 21 関富貫太(横浜FM内定)
MF 8 大関友翔(川崎F)
MF 14 川合徳孟(磐田)
MF 7 石渡ネルソン(C大阪)
FW 20 古谷柊介(東京国際大)
FW 11 横山夢樹(C大阪)
FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
監督
大岩剛
