Ä¹Ã«ÉôÀ¿»á¤ÏWÇÕ¤Þ¤Ç¿¹ÊÝJ¥³¡¼¥Á¤ËÀìÇ°!! ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¡È°ì»þÎ¥Ã¦¡ÉÈ¯É½¡¢ÆüÆÈ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤âW¼èÆÀ¤Ø
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï20Æü¡¢U21¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ã«ÉôÀ¿»á¤¬º£Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°ì»þÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿ÂåÉ½¶¯²½¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ä¹Ã«Éô»á¤Ï2024Ç¯5·î¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±Ç¯9·î¤«¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â·óÇ¤¤·¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¦¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ8Âç²ñÏ¢Â³¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Éô»á¤ÏËÜÇ¯ÅÙ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤äJ¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊJFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¹Ö½¬²ñ¤Î¼õ¹Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±»þ¤Ë¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎA¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥³¡¼¥¹¤Ë¤â»²²ÃÍ½Äê¡£ÆüÆÈ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎW¼èÆÀ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Î»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤âÍ°ÕµÁ¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¹Ã«Éô»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î1Ç¯È¾¡¢U21¤ÈÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÇÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î6¤«·î´Ö¤ÇÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤ÈDFB¤ÎA¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¿ÊÊâ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¡¢ÆÃ¤ËU21¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤ÎÆ±Î½¤¬»ä¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
