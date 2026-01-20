音楽番組『The Covers』（NHK総合）のスペシャル回『80年代を彩る歌姫たち』が、1月29日22時より放送される。

今回は1月21日にデビュー40周年を迎える紱永英明をゲストに迎え、1980年代を代表する女性アーティストの名曲を特集。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌が務め、語りは堂本光一が担当する。

紱永は、アニバーサリーイヤーの今年、アルバム『VOCALIST 6』以来11年ぶりとなるカバー作品『COVERS』を発表。今回は同アルバムから、中森明菜の「飾りじゃないのよ涙は」、テレサ・テンの「つぐない」を披露する。

また、MAZZELよりKAIRYUが、ソロとして同番組に初出演する。紱永のカバーをきっかけに原曲の魅力を知ったというKAIRYUは、薬師丸ひろ子の「セーラー服と機関銃」を歌唱し、名曲を次世代へとつなぐ。

さらに、結成20周年を迎えた星屑スキャットは、中山美穂の「人魚姫 mermaid」を披露。中山は2019年の『カバーズフェス』にも出演しており、25年ぶりのNHKホール登場となった。当時の交流について、MCのリリー・フランキーとミッツ・マングローブが語る場面も予定されている。

そのほか、番組13年の歴史の中で披露されてきた『80年代歌姫・カバーセレクション』も放送予定。歌謡曲と女性アイドルが同時にヒットチャートを賑わせた“歌姫黄金時代”の魅力を、紱永英明、KAIRYU、星屑スキャットとともに紐解いていく。

（文＝リアルサウンド編集部）