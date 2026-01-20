東北地方では、強い冬型の気圧配置の影響により、２０日夜のはじめ頃にかけて、暴風雪や高波に警戒してください。また、東北日本海側南部では、２２日は大雪に警戒してください。

【画像】東北・全国の天気

［気象概況］

日本付近は、２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に、２１日夜から２２日にかけて、東北地方の上空約５０００メートルには氷点下４２度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。

このため、東北地方の海上では、雪を伴った西よりの非常に強い風が吹き、大荒れや大しけとなる所があります。また、東北日本海側を中心に大雪となる見込みです。





［風の予想］２０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）東北日本海側 海上 ２０メートル （３０メートル）東北日本海側 陸上 １３メートル （２５メートル）東北太平洋側 海上 ２０メートル （３０メートル）東北太平洋側 陸上 １５メートル （３０メートル）［波の予想］２０日に予想される波の高さ東北日本海側 ６メートル

■雪の予想

［雪の予想］

２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後、２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い １００センチ

東北日本海側 平地 ５０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後、２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ５０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後も強い冬型の気圧配置が続くため、日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。



［防災事項］

東北地方の海上では、２０日夜のはじめ頃にかけて、雪を伴った西よりの暴風による交通障害、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。

東北日本海側南部では、２２日は大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。その後も、東北地方では日本海側を中心に、２５日頃にかけて、大雪に注意・警戒が必要です。

■東北・全国の天気（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2413361?display=1