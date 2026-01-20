全日本スキー連盟は、ミラノ・コルティナオリンピックの代表を発表しました。村上市出身・平野歩夢選手や妙高市出身・冨田せな選手らが選ばれました。



全日本スキー連盟は、ミラノ・コルティナオリンピックの代表52選手を発表。



【スノーボード男子ハーフパイプ】

村上市出身の平野歩夢選手が4大会連続のオリンピック出場を決めました。

また、妙高市の専門学校を拠点にオリンピック出場を目指していた北海道出身の山田琉聖選手も選ばれました。



【スノーボード女子ハーフパイプ】

妙高市出身の冨田せな選手が3回目のオリンピック出場を決めました。

また、北海道出身で開志創造高校に通う工藤璃星選手は初出場です。



【スキークロス】

胎内市出身の須貝龍選手、長岡市出身の古野慧選手が選ばれました。



ミラノ・コルティナオリンピックは2月6日に開幕します。