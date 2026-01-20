¥¸¥§¥·ー¤È¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤ª¤Õ¤¶¤±¥Ýー¥ºÏ¢È¯¡ªÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ª¥Õ¥àー¥Óー¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»þ¤È¤«¤ï¤¤¤¤»þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥á¥í1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡ÖÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¢£¿¿·õ¤Ë¥Üー¥ë²ó¤·¤·¤¿¤ê»£±Æ¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤òÃµ¸¡¤·¤¿¤ê¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥àー¥Óー
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥§¥·ー¤¬¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤ò¤ß¤»¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤Þ¤È¤á¡õ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È①～②
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥§¥·ー¤µ¤ó¤Î»£±ÆÎ¢Â¦¤¢¤ì¤³¤ìµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤È¤·¤Æ¡¢SixTONES¥¸¥§¥·ー¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥§¥·ー¤Ï·àÃæ¤Ç¡¢¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÌ¤·è¹´¶Ø¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü²¼Îç¼£¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ï¥¸¥§¥·ー¤¬¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤Ç¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë¤È¿¿·õ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÆ°²è¤Ï¥¹¥¿ー¥È¡£¡È¥Üー¥ë¤¯¤ë¤¯¤ë¥¸¥§¥·ー¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤âÎ®¤ì¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡È¥»¥Ã¥ÈÎ¢Ãµº÷Ãæ¡Å¡É¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤è¤ê¹â¤¤µ¡ºà¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿»£±Æ¥»¥Ã¥È¤Î¤¹¤´Ö¤ò¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡£±ü¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥«¥á¥é¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡ÈÆ¨¤²¤ëÎç¼£¡¡¥«¥Ã¥È½ª¤ï¤ê¡É¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢·ì¤Î¤ê¤¬¶»¸µ¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Ç¾®Áö¤ê¤·¡¢Ìá¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¥«¥Ã¥È～¥Á¥ã¥Ã¡ª¡×¤ÈÍÛµ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤éµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡È¼Ä¸¶¤µ¤ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡É¤Ç¤Ï¡¢É¹Àî¹âÃÏ½ê¤Î·ºÌ³´±¡¦½÷¶è¶èÄ¹¤ÎÅßÌÚ¤³¤º¤¨Ìò¤ò±é¤¸¤ë¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤È¤Î¥¹¥Áー¥ë»£±ÆÃæ¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥á¥é¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¹ç´Ö¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ýー¥º¤ò¼¡¡¹¤ËÈäÏª¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»þ¤È¤«¤ï¤¤¤¤»þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥á¥í1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡ÖÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£