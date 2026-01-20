数年に一度レベルと言われる今季最長寒波が襲来です。

1月20日は1年でもっとも寒いとされる『大寒』ですが、暦通り21日～25日ごろまで強い冬型の気圧配置となり、県内は平地でも大雪となる恐れがあります。気象台などが大雪による交通障害に注意・警戒を呼びかけています。



妙高市内のスキー場に用意されたのは、真っ赤なトウガラシ！

妙高市特産の発酵調味料『かんずり』に使うトウガラシを真っ白な雪の上にまいていきます。トウガラシを3～4日雪にさらすことで、苦味やアクが抜けてまろやかな風味になるということです。



例年、大寒の時期にあわせて行われていて、20日は約600kgのトウガラシが雪の中を舞いました。会場では一般参加者による体験も。



■参加者

「おいしくなーれー！」



■かんずり 東條昭人社長

「年初め1番の仕事で、1月20日のこの大寒からスタート。この日から始まるという意味ではいい天気。」