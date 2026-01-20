º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÑ³¤µ¤¬¤¸¤ó¤ï¤êÞú¤à²ÖÂ«±Û¤·¤ÎÊÒÌÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤Î¡Å¡×¡Ö¥·¥ë¥Ðー¤Î¥í¥ó¥°¥Ô¥¢¥¹¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×
¢£Â¾»æ¤Ç¤Ï¥Ñ¥¤Ã¤È¤·¤¿¿§Ì£¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð²ÖÂ«±Û¤·¤ÎÑ³¤²ÊÒÌÜ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤¿¿§Ì£¤Î¥¯ー¥ë¥·¥ç¥Ã¥È①～②
TV¥¬¥¤¥ÉVOICE STARS¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ØTV¥¬¥¤¥ÉVOICE STARS vol.36¡Ù¤Î»ïÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çö¤¤¥°¥ìー¤ÎÇØ·Ê¤ÎÁ°¤Ç¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥»¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»Ñ¤Îº´µ×´Ö¤¬¡¢ÊÒ¼ê¤Ë¾®¤µ¤á¤Î²ÖÂ«¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î²ÖÂ«¤ÇÊÒÌÜ¤ò±£¤·¤¿»Ñ¡£
¤¦¤Ã¤¹¤é³«¤¤¤¿¸ý¸µ¤ä¤Ü¤«¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥Éー¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤¿§Ì£¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯Ñ³¤µ¤ÎÞú¤à¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤Î¡Å¡×¡Ö¥·¥ë¥Ðー¤Î¥í¥ó¥°¥Ô¥¢¥¹¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤ÏÊÌ¤Î»¨»ï¤Ç¤â¥Ô¥ó¥¯¥·¥ã¥Éー¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ñ¥¤Ã¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤µ¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¡£¤¼¤Ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡£