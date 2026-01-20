2024年 新潟市の男性が殺害され聖籠町の空き家の敷地に遺体が遺棄されていた事件で、殺人など4つの罪に問われている男の裁判員裁判の初公判が開かれました。男はすべての起訴内容を認めました。



殺人・死体遺棄などの罪で起訴されているのは住居不定・無職の小山大輔被告(34)です。起訴状などによりますと、小山被告は2024年10月 新潟市に住む男性の頸部をロープで締めつけ殺害した罪、その後、聖籠町次第浜に男性の遺体を遺棄した罪などに問われています。



20日の初公判で、裁判長からこの事実に言い分はないかと問われた小山被告は「ありません」とすべての起訴内容を認めました。



裁判の争点となるのは被告の『量刑』です。

冒頭陳述で検察側は、「殺意の強さや殺人の発覚を逃れるために遺体を遺棄した身勝手さなどを量刑に考慮すべき」と主張。一方、弁護側は、「知人間の喧嘩で発生した事件で殺意が強固とまではいえない」と述べました。



21日は被告人質問などが行われ、28日に判決が言い渡されます。