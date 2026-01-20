「宴のあと」は頑強なマクロ景気に注目、シクリカル関連が真価発揮へ ＜株探トップ特集＞
―経済指標は世界景気の緩やかな回復継続を示唆、日本株のEPS切り上げに期待―
トランプ関税の発動後も、世界景気のモメンタムは殊に頑強ぶりを発揮している。衆院解散・総選挙の検討報道後に史上最高値圏まで水準を切り上げた日経平均株価は、目先のところスピード調整の展開が続くことが見込まれるものの、選挙という「宴」を通過した後は、ファンダメンタルズの観点でシクリカル（景気敏感）関連への物色意欲が顕在化するシナリオが横たわる。
●世界貿易モメンタムは昨年8月を底に持ち直し
年が明けて間もなく、衆院解散・総選挙の検討報道が9日夜に伝わると、3連休明けの13日の日経平均は1609円高と気を吐き、翌14日には5万4341円23銭で終え最高値を連日で更新した。債券市場では財政懸念が広がり、長期金利が上昇。20日に新発10年債利回りは2.3％を突破し、27年ぶりの高水準で推移している。
通常であれば金利上昇は円高要因となりやすい。だが今回は様相が異なる。財政拡張による国債の信認低下懸念が意識されるなかで、円買いの姿勢は限られ、ドル円相場は14日に一時1ドル＝159円40銭台まで円安が進行。足もとでは円安に一服感があるものの、株高・金利高・円安が同時に進行する状況は、日本経済が構造転換局面にあることを象徴していると言える。
海外では米国が年初からベネズエラに軍事行動を実施し、ニコラス・マドゥロ大統領夫妻を拘束した。反政府デモが広がるイランにも米国が軍事介入するとの観測が出て、金価格や原油価格が一時動意づくなど、マーケットに大きな影響を与えている。こうした目を引く材料に市場参加者は振り回されることとなるが、マーケットは時間をかけてファンダメンタルズに収斂していくのが世の常である。
オランダ経済政策分析局が公表する「ワールドトレードモニター」をみると、昨年10月時点の直近3カ月間の世界貿易量は、その前の3カ月間との比較で0.7％増。9月時点の1.1％から鈍化しているもののプラス圏を維持している。3カ月の移動平均ではトランプ関税が打ち出された後の5月に2.4％をつけてから右肩下がりとなり、8月に一時マイナス圏に沈んだが、その後は持ち直した。
また、国際通貨基金（IMF）が1月19日に発表した世界経済見通しによると、2026年の成長率は3.3％となり、昨年10月時点の予測である3.1％から上方修正された。27年は3.2％となっている。更に、経済協力開発機構（OECD）景気先行指標であるコンポジット・リーディング・インディケーター（CLI、長期平均＝100）をみると、世界経済の動向を示すG20のデータは、22年秋を底に緩やかな回復基調を示しており、24年10月以降は中立水準（長期平均）である100を上回る状態が定着しつつある。この経済統計は各国の景気循環の転換点を6～9カ月程度先行して示す指数で、将来の経済動向を予測するための重要なシグナルとして利用されている。GDP（国内総生産）などに関連する複数の経済指標を組み合わせて作られ、数値が上昇すれば景気拡大、下落すれば景気後退を示唆する。ただ、毎月の公表時に過去のデータを修正する点に注意が必要である。
●決算発表シーズン経てEPS上昇なるか
日本の工作機械受注も似たようなすう勢を示している。日本工作機械工業会が公表する工作機械受注統計を確認すると、四半期ベースで受注総額は23年4～6月期の前年同期比19.2％減を底にして回復基調となり、24年10～12月期以降はプラスとなっている。月単位でみると、25年6月に前年同月比0.5％減となったが底堅さを発揮し、最新の11月は同14.8％増となっている。