柏崎刈羽原発6号機の再稼働を控えて、県は原発周辺で放射線量の監視体制を強化しています。20日は、放射線測定器を搭載した車両を公開しました。



県は、再稼働を前に柏崎刈羽原発から5km圏内で測定器を乗せた車を走らせて、空間放射線量の測定を始めました。モニタリングポストを常設していない場所で放射線量を把握するのが狙いで、今後6号機の営業運転開始が予定されている2月26日までに数回実施する予定です。



■県放射線監視センター 棚橋成一所長

「(原発で)何かあった場合に早期に確認できるよう、モニタリングを強化してこまめな測定を行っていきたい。」



測定した数値は、県のホームページで公開しています。