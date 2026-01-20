1月20日は、1年で最も寒い日とされる二十四節気の1つ「大寒」です。

雲仙市では恒例の「寒中みそぎ」が行われ、永田アナウンサーが身を清めてきました。

真が夜も明けていない、午前5時。

雲仙市の橘神社には、20代～60代までの男女43人が集まりました。

1年で最も寒いとされる “大寒の日” に毎年行われる「寒中みそぎ」。

けがれを落として身を清めるため、1999年から続いています。

参加者はふんどしや白装束姿に着替え、気合を入れます。

（長崎市 40代）

「今回初めての参加。今年50歳になる。節目の年ということで、今までの人生が間違いなかったと思えるように、頑張りたい」

（大村市 40代）

「18回目。今年こそはいい年にしたいと思って」

中には、腕立て伏せをして体を温めている人も。

（腕立て伏せをする人）

「頑張ります」

（永田拓巳アナウンサー）

「入社して、早1年となりました。今年を飛躍の年にできるよう、しっかりと身を清めたい」

参加者は、たいまつを片手に300メートルほど離れた千々石川へと向かいます。

（参加者）

「えーいっ」

この日の水温は、約11℃。

5分間にわたり、一心不乱に声を出し「無病息災」を祈ります。

（永田拓巳アナウンサー）

「手足の感覚がなくなるくらいの冷たさです。この寒さを乗り切れたので、今年1年も頑張れそうな気がします」

（長与町 20代）

「やばいと思った。とても寒かったが、入ってしまったら意外とすんなり(入れた)。

すごくすっきりして、1年頑張ろうという気持ちになれた」

（長崎市 20代）

「責任もって、1人でも救えるような消防士になれるように頑張りたい」

みぞぎの後は、神社から「七草粥」が振る舞われました。

荒行を乗り越え、参加者は達成感に満ちていました。