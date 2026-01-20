けがれを落として身を清める「寒中みそぎ」1年で最も寒い日とされる“大寒”に43人が臨む《長崎》
1月20日は、1年で最も寒い日とされる二十四節気の1つ「大寒」です。
雲仙市では恒例の「寒中みそぎ」が行われ、永田アナウンサーが身を清めてきました。
真が夜も明けていない、午前5時。
雲仙市の橘神社には、20代～60代までの男女43人が集まりました。
1年で最も寒いとされる “大寒の日” に毎年行われる「寒中みそぎ」。
けがれを落として身を清めるため、1999年から続いています。
参加者はふんどしや白装束姿に着替え、気合を入れます。
（長崎市 40代）
「今回初めての参加。今年50歳になる。節目の年ということで、今までの人生が間違いなかったと思えるように、頑張りたい」
（大村市 40代）
「18回目。今年こそはいい年にしたいと思って」
中には、腕立て伏せをして体を温めている人も。
（腕立て伏せをする人）
「頑張ります」
（永田拓巳アナウンサー）
「入社して、早1年となりました。今年を飛躍の年にできるよう、しっかりと身を清めたい」
参加者は、たいまつを片手に300メートルほど離れた千々石川へと向かいます。
（参加者）
「えーいっ」
この日の水温は、約11℃。
5分間にわたり、一心不乱に声を出し「無病息災」を祈ります。
（永田拓巳アナウンサー）
「手足の感覚がなくなるくらいの冷たさです。この寒さを乗り切れたので、今年1年も頑張れそうな気がします」
（長与町 20代）
「やばいと思った。とても寒かったが、入ってしまったら意外とすんなり(入れた)。
すごくすっきりして、1年頑張ろうという気持ちになれた」
（長崎市 20代）
「責任もって、1人でも救えるような消防士になれるように頑張りたい」
みぞぎの後は、神社から「七草粥」が振る舞われました。
荒行を乗り越え、参加者は達成感に満ちていました。