【特集｜衆院選】何を訴える？県内でも活動本格化：27日公示、2月8日投開票へ【新潟】
1月19日に高市総理が会見を開き、衆院選を1月27日公示・2月8日投開票で行うことを表明しました。一方の野党。立憲と公明の新党『中道改革連合』も、19日に基本政策を発表しました。県内でも、衆院選に向けた動きが本格化しています。
23日の解散を表明した高市総理。国民に向けて争点を鮮明に打ち出しました。
■高市早苗総理
「高市総理か、そうでなければ野田総理か斉藤総理か、別の方か。国民のみなさまに内閣総理大臣を選んでいただくことにもなります。」
積極財政を本丸とし、「歳出の削減など前政権の緊縮志向と投資不足を終わらせる」と明言。飲食料品の消費税2年間ゼロへ検討を加速するなど政策を打ち出し、維新との連立政権や政策合意について国民に信を問います。
36年ぶりとなる雪の中の真冬選挙に、街の人はー
■新潟市民
「(国会が)与党と野党が入り混じってちょうどいいかなと思っていたが、今回 高市さんが思い切ってまた昔の自民党に戻るんじゃないかなと残念。」
■70代
「もっとしっかり考える時間が欲しいのと、逆に早くしてほしいこともいっぱいある。消費税の裏側で私たちの介護などどういうしわ寄せがいくのか説明が欲しい。」
■40代
「ガソリンが安くなったのはありがたいと思っている。高市政権に関してはスピード感のあることをしている印象がある。」
一方、立憲と公明が手を組んだ新党『中道改革連合』は、19日に基本政策を発表。
恒久的な食料品の消費税ゼロのほか、将来的に原発に依存しない社会の実現などを打ち出しましたが、実効性のある避難計画や地元同意があれば再稼働を容認するなどとし、これまで与党だった公明党の政策が軸となりました。
前回の衆院選で県内5つの小選挙区すべてで勝利した立憲民主党。
【新潟5区】の梅谷守衆院議員は19日、今日が締め切りの入党届に署名。中道への参加を表明しました。
■新潟5区・立憲 梅谷守衆院議員
「考え方・政策面では近いと私自身受け止めた。なすべきことは国民の暮らしと幸せを第一に考える政策を打ち出し、その実現をしっかりと仲間と力を合わせて取り組んでいくこと。」
梅谷さんと自民・高鳥修一前衆院議員による5度目の戦いが濃厚な新潟5区。
これまで2勝2敗ですが、前回選挙(2024年)では梅谷さんが無党派層の多い上越市で大勝するなど2万票以上の差をつけて勝利しています。
■新潟5区・立憲 梅谷守衆院議員
「大企業や投資家だけが潤うだけで、庶民にお金が全然回ってこない。地方だって大変です。本当の政治の光が届く、そういう政治や仕組みを私は政治家人生すべてをかけて仲間とともに築きたい。」
公明党への協力呼びかけはこれから検討としていますが、一方でこれまでそのほかの野党から支援を受けてきた過去もあります。
■新潟5区・立憲 梅谷守衆院議員
「これまで仲間とともに地道に積み上げたことがあるし、短期間だが取り組みを進めることを第一に考えて引力を働かせていきたい。」
雪辱を期す高鳥さんも動きを加速させています。
■新潟5区・自民 高鳥修一前衆院議員
「ようやく我々の望む政策を正面に掲げて戦う総理が誕生した。もう劇的な政策の転換だと私は思っている。」
前回は裏金問題の影響を受け比例名簿に登載されず、落選。高市総理との距離の近さをアピールし、総理が打ち出す積極財政を進めたいと訴えます。
■新潟5区・自民 高鳥修一前衆院議員
「いまを削るのではなく、いまに投資をして将来を作る政治に何としても変えたい。基盤をしっかりしないと高市さんが思うような国民本位の政策ができない。」
23日の解散を表明した高市総理。国民に向けて争点を鮮明に打ち出しました。
■高市早苗総理
「高市総理か、そうでなければ野田総理か斉藤総理か、別の方か。国民のみなさまに内閣総理大臣を選んでいただくことにもなります。」
積極財政を本丸とし、「歳出の削減など前政権の緊縮志向と投資不足を終わらせる」と明言。飲食料品の消費税2年間ゼロへ検討を加速するなど政策を打ち出し、維新との連立政権や政策合意について国民に信を問います。
36年ぶりとなる雪の中の真冬選挙に、街の人はー
■新潟市民
「(国会が)与党と野党が入り混じってちょうどいいかなと思っていたが、今回 高市さんが思い切ってまた昔の自民党に戻るんじゃないかなと残念。」
■70代
「もっとしっかり考える時間が欲しいのと、逆に早くしてほしいこともいっぱいある。消費税の裏側で私たちの介護などどういうしわ寄せがいくのか説明が欲しい。」
■40代
「ガソリンが安くなったのはありがたいと思っている。高市政権に関してはスピード感のあることをしている印象がある。」
一方、立憲と公明が手を組んだ新党『中道改革連合』は、19日に基本政策を発表。
恒久的な食料品の消費税ゼロのほか、将来的に原発に依存しない社会の実現などを打ち出しましたが、実効性のある避難計画や地元同意があれば再稼働を容認するなどとし、これまで与党だった公明党の政策が軸となりました。
前回の衆院選で県内5つの小選挙区すべてで勝利した立憲民主党。
【新潟5区】の梅谷守衆院議員は19日、今日が締め切りの入党届に署名。中道への参加を表明しました。
■新潟5区・立憲 梅谷守衆院議員
「考え方・政策面では近いと私自身受け止めた。なすべきことは国民の暮らしと幸せを第一に考える政策を打ち出し、その実現をしっかりと仲間と力を合わせて取り組んでいくこと。」
梅谷さんと自民・高鳥修一前衆院議員による5度目の戦いが濃厚な新潟5区。
これまで2勝2敗ですが、前回選挙(2024年)では梅谷さんが無党派層の多い上越市で大勝するなど2万票以上の差をつけて勝利しています。
■新潟5区・立憲 梅谷守衆院議員
「大企業や投資家だけが潤うだけで、庶民にお金が全然回ってこない。地方だって大変です。本当の政治の光が届く、そういう政治や仕組みを私は政治家人生すべてをかけて仲間とともに築きたい。」
公明党への協力呼びかけはこれから検討としていますが、一方でこれまでそのほかの野党から支援を受けてきた過去もあります。
■新潟5区・立憲 梅谷守衆院議員
「これまで仲間とともに地道に積み上げたことがあるし、短期間だが取り組みを進めることを第一に考えて引力を働かせていきたい。」
雪辱を期す高鳥さんも動きを加速させています。
■新潟5区・自民 高鳥修一前衆院議員
「ようやく我々の望む政策を正面に掲げて戦う総理が誕生した。もう劇的な政策の転換だと私は思っている。」
前回は裏金問題の影響を受け比例名簿に登載されず、落選。高市総理との距離の近さをアピールし、総理が打ち出す積極財政を進めたいと訴えます。
■新潟5区・自民 高鳥修一前衆院議員
「いまを削るのではなく、いまに投資をして将来を作る政治に何としても変えたい。基盤をしっかりしないと高市さんが思うような国民本位の政策ができない。」