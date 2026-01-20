MC山田涼介とともにお届けする前代未聞の番組「見なくて良いのに見たくなるテレビ」。日本テレビ（関東ローカル）にて2週連続で放送決定！1週目は1月22日（木）24:59〜25:29 放送。

「テレビは観るもの」という常識をあえて覆すラジオのような世界がテーマの番組。なんと、ほぼ全編音声でお届け！

映像がないから、私服でほぼすっぴん。いつものテレビでは考えられないほどガチなプライベートを深掘りできる、まさにNG無し、何でもありで進行！しかも、視聴者は「映像がほとんど見えないからこそ、聞き逃せない！」「実はたまに少しだけ映像がオンになるから見逃せない！」…視聴者、そして出演者が相互にこの常識外のテーマに挑戦するという番組。

ゲストは紹介されるまで静止画も出ないため、誰がゲストでいるのかもわからず、一人ずつしっかりと自己紹介から始まる。なかなかこんなに自己紹介で盛り上がる番組はない！と一同盛り上がる。

HARUA（&TEAM）は初めて共演する山田に会ってイケメンだと興奮。映像ON/OFFボタンが出演者の手元にあり、「これは見せよう！」となる内容のときに映像の扉がオープン！山田・千葉雄大・HARUAのカッコかわいい3人の映像がちらっと映ったり、ボタンを活かしながら、1週目は下記の2コーナーで盛り上げていく。

★絶対にファンにバレたくない！よく行くお店

「これは映したい!!!」と一同が叫ぶなか、千葉おすすめ・本当の行きつけのお店の絶品料理をみんなで試食。視聴者にギリギリお店がバレないヒントとともに楽しむという企画のため、食リポが封じられる一同…“おいしい”をどう表現するのか？食べた後の顔だけ映るという驚愕の手法まで飛び出す。

★のぞき見スマホチェック

“映らない”からこそできる禁断の企画…ゲストの本当の素顔に迫る。スマホの中にある「一番古い写真」「最新で撮った写真」などを見せ合う。誰も見たい人いないよ…とブツブツ言う芸人チームとともに、全員じゃんけんでスマホを見せる人を決める。なんでこの写真を撮ったのか？というエピソードとともにお届け。果たして写真は見せられるのか…？

「テレビは観るもの」から変わる、「観たい欲求を追求するテレビ」を、ぜひお見逃しなく！

★MC：山田涼介（Hey! Say! JUMP）

★出演者：荒川（エルフ）、稲田直樹（アインシュタイン）、千葉雄大、HARUA（&TEAM）、吉村崇（平成ノブシコブシ） ※五十音順