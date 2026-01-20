人材総合サービスを展開する株式会社ネオキャリアは、自社が運営する企業と高校部活動をつなぐスポンサーマッチングサービス「Bスポンサーズ」を通じて、新英ホールディングス株式会社が豊橋中央高等学校のスポンサーに就任したことを発表した。同校男子バレーボール部を起点とした活動支援を予定している。

「Bスポンサーズ」は、企業と高校の部活動をつなぐスポンサーマッチングサービス。企業はスポンサーとして参加し、資金提供や交流の場を通じて活動を支援する事業を展開している。

今回、契約に至った背景として「地元企業からの支援を通じて、生徒たちが『自分たちは地域に支えられている』という実感を持ち、より主体的な姿勢や前向きな成長につながっていくきっかけにしたい」という豊橋中央高校男子バレーボール部の想いと、「地元で挑戦を続ける若い世代の応援を通じて、生徒の皆さんの成長に少しでも寄与したい」という新英ホールディングスの考えが一致した点がある。

なおこの契約に伴って、新英ホールディングスの支援金が同校の遠征費や備品の購入費、大会参加費など、部活動運営に必要な費用へ活用される予定だ。

新英ホールディングスの総務人事部長・神田尚希氏と豊橋中央高等学校男子バレーボール部の顧問・渡邉裕吉氏は以下の通りコメントを発表している。

⬛︎新英ホールディングス株式会社総務人事部長 神田尚希氏

「少子化や物価高の影響を受け、部活動の継続が容易ではない現状を知り、純粋に活動の力になりたいという思いが一番にあります。本取り組みが、生徒の皆さん一人ひとりの挑戦や成長を後押しすることにつながれば、企業としても非常に意義のある取り組みになると考えています。将来的に、スポンサーとして応援してきたご縁がきっかけとなり、当社を進路の選択肢の一つとして考えていただけるような事例が生まれれば、嬉しく思います」

⬛︎豊橋中央高等学校男子バレーボール部顧問 渡邉裕吉氏

「地元企業と地域の皆さまに支えられながら部活動に取り組める環境を整えることは、生徒の成長にとって大きな意義があると考えています。ご支援いただく企業と地域、生徒が良い形でつながり、継続的な関係を築いていきたいです。また、できるだけ長くご支援いただけるよう、生徒一人ひとりに責任ある行動を促すとともに、企業イメージを損なうことのないよう配慮しながら、結果として企業の皆さまにとってもプラスとなる関係づくりに努めてまいります」





