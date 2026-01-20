「公益通報で報復措置を受けた」

コロナ禍の熊本県の旅行支援事業について、公益通報した職員が会見を開きました。

【写真を見る】「あなたのおかげで悪だくみが止まった」副知事が公益通報者に声掛け のちに懲戒処分されたのは“不当” と訴え 熊本県

通報後、パワハラを理由に県から懲戒処分を受けたことについて「県は通報者と知った上で懲戒処分をしていて、不当だ」と訴えました。

公益通報者「県民のために、県職員として どのような行動をとるべきか考え、公益通報をしたことで、県からこのような報復措置を受けることなど思いもよらなかった」

こう訴えるのは、2023年に県の旅行支援事業に関する公益通報をした通報者です。

不適切な助成金は「無かった」

県の旅行支援事業を巡っては、県の第三者委員会が2024年、旅行会社による不適切な助成金の受給などは「無かった」とする調査結果を公表しました。

県はその直後「部下へのパワハラ」を理由に、この通報者を減給3か月の懲戒処分としました。

通報者側は「公益通報者保護法で禁止されている不利益な扱いを受けた」として懲戒処分の取り消しを求め、県の人事委員会に審査請求をしています。

当時の木村知事「あなたのおかげ」と声かけ

代理人弁護士は会見で、公益通報後の2023年12月、現在の知事、当時の木村敬 副知事が、通報者に「あなたのおかげで、あっちの悪だくみが止まった」という発言に関する録音データがあることを明らかにしました。

この発言の意味について、代理人弁護士は「県は通報者と知りながら懲戒処分をしていた」と訴えました。

代理人 板井俊介弁護士「県は『公益通報者に対して、懲戒処分は知らなかった』と述べていますが、当初から副知事は公益通報者に対して懲戒処分をすることを知っていたことは明らかであり、今回の会見は、その不当性を真正面から訴えるもの」

これに対し木村知事は「現在、県人事委員会で審理が進められていることから詳細なコメントは控える」としています。