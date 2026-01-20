今季最長の寒波の影響で、東海地方でもあす夜から雪が降るところがありそうです。

（桜沢信司気象予報士）

「寒波を前に、カー用品店ではどんなものが売れているのか、聞いてきます」

やってきたのは、名古屋市港区にある、スーパーオートバックス ナゴヤベイ。

（副店長 鈴木肇さん）

Q.今お客さんは何をしに来る？

「チェーンの購入や、スタッドレスタイヤの付け替えなど。ここ2、3日の寒波の予報で急に増えております」





布製チェーンは氷に強い 初心者でもつけやすく

Q.人気なものは何ですか？「比較的人気なものは、布のチェーンですね。つけやすさと価格が人気の要因」

布製のお値段は、1万5000円前後のものが多く、チェーンにしては比較的安いのが特徴です。



（鈴木さん）

「基本的には氷に強いのが布製のチェーン」

Q.チェーンをつけたことがなくても簡単につけられる？

「つけられると思います」

チェーン初心者が実際に挑戦！どのくらいでつけられる?

では、今までチェーンをつけたことがないという桜沢気象予報士が、実際に布製のチェーンをつけてみました。

（桜沢気象予報士）

「できました！1分20秒。早い！」

「急いで慌ててきました」

また、店内を歩いてみると…



（鈴木さん）

「スタッドレスタイヤに、今交換をしているところです」



スタッドレスタイヤへの交換のピークは12月ですが、寒波のニュースが出ると、1月でも普段の5割以上、問い合わせが増えるそうです。

（冬用タイヤに交換した人）

Q.この寒波で急に来た？

「急いで慌てて…」



（冬用タイヤに交換した人）

「雪も降るかもしれないということで、変えようかなと。仕事で朝とか早いので、怖くて」

“ブレーキをかけると 屋根の雪が落ちてくる”

続いて、車の雪対策グッズを教えて頂きました。



（鈴木さん）

「スノーブラシといって、背の高い車の屋根に積もった雪をとる」

Q.もし積もったまま運転すると？

「ブレーキをかけると、前にいきなり落ちる。とんでもなく危険な状況になる」

車間距離を空けることも重要…我々ができる雪対策は？

その他、霜などガラスについた氷を溶かす解氷材などが人気で、通常の約1.5倍の売れ行きになっているものもあるということです。

（鈴木さん）

「チェーンを携帯しておく、スタッドレスタイヤに変える。そして、車間距離をあけて乗っていただきたいですね」