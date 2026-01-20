名古屋でも積雪か ｢急いで慌てて…｣ カー用品店に駆け込み続々 取り付けやすい布製チェーンの需要増 冬用タイヤの交換に来た人も
今季最長の寒波の影響で、東海地方でもあす夜から雪が降るところがありそうです。
【写真を見る】名古屋でも積雪か ｢急いで慌てて…｣ カー用品店に駆け込み続々 取り付けやすい布製チェーンの需要増 冬用タイヤの交換に来た人も
（桜沢信司気象予報士）
「寒波を前に、カー用品店ではどんなものが売れているのか、聞いてきます」
やってきたのは、名古屋市港区にある、スーパーオートバックス ナゴヤベイ。
（副店長 鈴木肇さん）
Q.今お客さんは何をしに来る？
「チェーンの購入や、スタッドレスタイヤの付け替えなど。ここ2、3日の寒波の予報で急に増えております」
「比較的人気なものは、布のチェーンですね。つけやすさと価格が人気の要因」
布製チェーンは氷に強い 初心者でもつけやすく
布製のお値段は、1万5000円前後のものが多く、チェーンにしては比較的安いのが特徴です。
（鈴木さん）
「基本的には氷に強いのが布製のチェーン」
Q.チェーンをつけたことがなくても簡単につけられる？
「つけられると思います」
チェーン初心者が実際に挑戦！どのくらいでつけられる?
では、今までチェーンをつけたことがないという桜沢気象予報士が、実際に布製のチェーンをつけてみました。
（桜沢気象予報士）
「できました！1分20秒。早い！」
「急いで慌ててきました」
また、店内を歩いてみると…
（鈴木さん）
「スタッドレスタイヤに、今交換をしているところです」
スタッドレスタイヤへの交換のピークは12月ですが、寒波のニュースが出ると、1月でも普段の5割以上、問い合わせが増えるそうです。
（冬用タイヤに交換した人）
Q.この寒波で急に来た？
「急いで慌てて…」
（冬用タイヤに交換した人）
「雪も降るかもしれないということで、変えようかなと。仕事で朝とか早いので、怖くて」
“ブレーキをかけると 屋根の雪が落ちてくる”
続いて、車の雪対策グッズを教えて頂きました。
（鈴木さん）
「スノーブラシといって、背の高い車の屋根に積もった雪をとる」
Q.もし積もったまま運転すると？
「ブレーキをかけると、前にいきなり落ちる。とんでもなく危険な状況になる」
車間距離を空けることも重要…我々ができる雪対策は？
その他、霜などガラスについた氷を溶かす解氷材などが人気で、通常の約1.5倍の売れ行きになっているものもあるということです。
（鈴木さん）
「チェーンを携帯しておく、スタッドレスタイヤに変える。そして、車間距離をあけて乗っていただきたいですね」