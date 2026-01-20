ドラゴンズ金丸夢斗投手が、憧れのメジャーリーガーと高知県で自主トレを行いました。

【写真を見る】ドラゴンズ･金丸夢斗投手 憧れのメジャーリーガー今永昇太投手と自主トレ ｢学んだことを自分のものに｣

ドラゴンズの金丸夢斗投手が訪れたのは、高知県のグラウンド。沖縄キャンプを前に自主トレを公開しました。

ともに汗を流した相手は…



（シカゴ・カブス 今永昇太投手）

「おはようございます」



メジャーリーグ、シカゴ・カブス所属の今永昇太投手。

背番号「21番」は自ら希望

実は金丸投手、学生時代に…



（金丸夢斗投手 関西大学4年･当時）

「憧れているのは今永投手。ストレートの高めで空振りを取ったり質がいいので」



背番号も、今永投手がベイスターズ時代に背負っていた21番を自ら希望したほど。

今永投手のピッチングから学んだことは？

自主トレでは、憧れの今永投手のピッチングに熱視線を送る金丸投手。今回学んだことは…



（金丸投手）

「（投げる時の）感覚や考え方ですね。しっかりとイメージして投げるっていうのと、リリースポイントの感覚です」

今永投手｢柔らかさは群を抜いている｣

2人は仲良く高知県の名産品が書かれたTシャツを着て、キャッチボールや投球練習など、2時間半しっかりトレーニングに勤しみました。



（今永投手）

「（金丸投手の体の）柔らかさは群を抜いていますし、想像通りのボールを投げますし、何しろ器用だなという印象を受けました」



（金丸投手）

「これまでのオフシーズンの中で、一番充実した生活をできているので、学んだことを続けていって自分のものにしていきたい」