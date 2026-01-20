テニスの全豪オープンは20日、メルボルンで男女シングルスなどが行われ、2021年以来5年ぶり3度目の大会制覇を目指す世界ランキング17位の大坂なおみ（28＝フリー）は女子1回戦で同65位のアントニア・ルジッチ（クロアチア）と対戦。入場時とアップ中に来ていたウエアが大きな話題を呼んだ。

昨年の全米オープンで惜しくも決勝進出を逃した大坂の今季4大大会初戦。通算5度目の4大大会制覇へメルボルンに乗り込んだ大坂は、初戦の舞台ロッド・レーバーアリーナにド派手なウエアで乗り込みファンの視線を独り占めした。

白いベールと蝶があしらわれた白ハットをかぶり、白い奇抜な形の傘、大きなフリルが付いたパンツ、緑を基調としたナイキのウエア姿で登場した大坂。その姿に会場は騒然。フリル付きのパンツを脱ぐと大歓声が沸き、フリンジが付いた“エルビス袖”の上着を着てアップを始めると再び大歓声が巻き起こった。

会場のファンやSNS上の声には「ファッションショーのよう！」「凄い衣装」「天女？」「ウェディングドレスみたい！」「上着のヒラヒラ、クラゲみたいで可愛い！」「なおみ、本当にお洒落で大好き」「売り出したら絶対買う」「素敵な入場に感激！」「えっ、それでプレー…しないよね笑」など驚きと称賛のコメントがあふれ大きな反響を呼んでいる。

◇大坂 なおみ（おおさか・なおみ）1997年（平9）10月16日生まれ、大阪市出身の28歳。父はハイチ出身、母は日本人で3歳から米国在住。13年に15歳でプロ転向し、18年全米オープンで日本勢初の4大大会シングルス優勝。19年全豪オープン制覇でアジア勢初の世界ランキング1位に就いた。20年全米、今年2月の全豪でともに2度目の頂点に立ち、4大大会は通算4回優勝。昨年12月に2022年に設立したマネジメント会社「EVOLVE」を離れることを発表した。1メートル80。