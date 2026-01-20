住友重機械工業は２０日、横須賀造船所（神奈川県横須賀市）で建造中だった中型の原油タンカーが完成し、ギリシャの船主に引き渡した。

同社はこれを最後に商船の造船事業から撤退し、１３０年弱の間に約１４００隻を建造した造船の歴史に幕を閉じる。

「最終船」は全長２４０メートル、船底から甲板までの高さは２１メートルで、使用した約１万５０００トンの鋼材やスクリューを含め、多くの部材を日本で調達したほぼ「純国産」となる。この日、造船所の岸壁で関係者ら約７０人による式典が開かれ、「ＡＲＩＯＮ（アリオン）」との命名が披露された。船体にシャンパン瓶を打ち付ける儀式の後、地元の吹奏楽団が演奏する「蛍の光」に見送られ、岸壁をゆっくり離れた。

建造を担った子会社「住友重機械マリンエンジニアリング」横須賀造船所の技術者、平本和弘さん（６２）は「最終船の引き渡しはとても感慨深い。弊社の船を評価していただける企業も多いので少し残念だ」と語った。

住友重機械の造船事業は、農商務大臣だった榎本武揚の主唱で１８９７年（明治３０年）に設立された「浦賀船渠（きょ）」を源流に持つ。帆船「日本丸」や、海上自衛隊の「たかなみ」型護衛艦が代表的な建造例となる。

住友重機械は２４年、今回の原油タンカーを最後に造船事業から撤退すると発表した。政府は翌年１１月、経済安全保障の観点から１兆円の官民投資で造船業の復活を目指す方針を打ち出したが、住友重機械は「『造船撤退』は見直さない」（渡部敏朗社長）と判断した。横須賀では、洋上風力発電設備の基礎構造物などの建造を手がける見通し。