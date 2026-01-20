あおぎり高校が、メジャー1stアルバム『あおバム』の発売を記念した発売記念グッズをELR Storeとあおぎり高校購買部にて販売することを発表した。

合わせて、グッズのラインナップも公開となった。『あおバム』のジャケットのデザインを使用したグッズから、配信シングルのジャケットを使用したグッズまで、バラエティーに富んだラインナップになっている。販売は本日よりスタートしている。

さらに、『あおバム』のリード曲「諸行無常ってやつですか？」のMVが近日公開されることも発表された。なお本楽曲は、現在各音楽配信サービスにて先行配信中だ。

EVIL LINE RECORDSの公式オンラインストア『ELR Store』で販売される各メンバーソロ盤／13種セット盤に付属するアクリルスタンドのデザインと、法人別オリジナル特典のデザインも公開されている。

■メジャー1stアルバム『あおバム』 2026年1月21日（水）発売

配信：https://aogiri.lnk.to/aobumdET

予約：https://aogiri.lnk.to/aobumPR ▼先行配信「諸行無常ってやつですか？」

2026年1月14日（水）リリース

配信リンク：https://aogiri.lnk.to/syogyoET ○通常盤：\3,300（税込）

○『あおバム』アクリルスタンド付きELR Store限定盤

・各メンバーソロ盤：\5,500（税込）

・13種セット盤：\30,000（税込） ▼収録内容

M1:お前のまともはまともじゃない／音霊魂子・石狩あかり・千代浦蝶美・我部りえる・春雨麗女・萌実

作詞：OHTORA 作曲：OHTORA・New K 編曲：New K

M2: 諸行無常ってやつですか？／音霊魂子・石狩あかり・千代浦蝶美・我部りえる・春雨麗女

作詞：小泉果奈 作曲・編曲：ist

M3: えっえっえっ♡／山黒音玄・栗駒こまる・我部りえる・うる虎がーる

作詞・作曲：清 竜人 編曲：MOSAIC.WAV

M4: コピペパペット／石狩あかり・我部りえる・春雨麗女・八十科むじな

作詞：なみぐる・ALI-KICK 作曲・編曲：なみぐる

M5: ミス・プリマベーラス／石狩あかり・山黒音玄・萌実・うる虎がーる

作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.) 作曲：FAKE TYPE. 編曲：DYES IWASAKI (FAKE TYPE.)

M6: カオスですがなにか？／月赴ゐぶき・うる虎がーる・八十科むじな

作詞：只野菜摘 作曲・編曲：大隅知宇

M7:つまづきコレクション／音霊魂子・石狩あかり・ぷわぷわぽぷら・萌実

作詞・作曲・編曲 : くじら

M8:たぶん人生はバグだらけ／栗駒こまる・千代浦蝶美・我部りえる・エトラ・ぷわぷわぽぷら

作詞・作曲・編曲：中川大二郎

M9: PLAYERS「A」

作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）

M10: トリコロール・ステップ 2025／音霊魂子・石狩あかり・山黒音玄・栗駒こまる・エトラ・春雨麗女・ぷわぷわぽぷら

作詞・作曲：Jun Kuroda（USAGI Production） 編曲：nerdwitchkomugichan ▼『あおバム』発売記念グッズ 販売：https://aogiri.lnk.to/aobumgoodsET

トレーディング缶バッジ(あおバム ver.) \500（税込）

トレーディングステッカー(あおバム ver.) \500（税込）

トレーディングクリアカード(あおバム ver.) \500（税込）

ジャケ写キーホルダー(全6種) \800（税込）

タペストリー(あおバム ver.) (全13種) \3,300（税込）

卓上屏風(あおバム ver.) \1,300（税込） ▼法人別オリジナル特典 アニメイト：L版ソロブロマイド13枚セット

Amazon.co.jp：メガジャケ

TOWER RECORDS：ポストカード

楽天ブックス：アクリルコースター

HMV：A4クリアファイル

ゲーマーズ：マルチクロス

KOTOBUKIYA：2L版ジャケットブロマイド

ELR Store：スクエア缶バッジ

あおぎり高校購買部：ステッカー13枚セット

メーカー特典：ジャケットステッカー

※メーカー特典の対象店舗は後日お知らせいたします。 ◆あおぎり高校メジャー1stアルバム『あおバム』リリース記念イベント ▼スケジュール

2026年1月31日（土）

抽選対象店舗：HMV&BOOKS online

【第1部】月赴ゐぶき/うる虎がーる/八十科むじな

【第2部】石狩あかり/春雨麗女

詳細：https://www.hmv.co.jp/news/article/251021135/ 2026年2月7日（土）

抽選対象店舗：ゲーマーズ全店・ゲーマーズオンライン

【第1部】音霊魂子/栗駒こまる

【第2部】エトラ/ぷわぷわぽぷら

詳細：https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6915 2026年2月14日（土）

抽選対象店舗：全国アニメイト・アニメイト通販

【第1部】山黒音玄/萌実

【第2部】千代浦蝶美/我部りえる

詳細：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114202

※第1部は13時00分開演 第2部は17時00分開演

※開催場所：都内某所（開催場所の詳細は当選者のみにお知らせいたします。）

※その他注意事項は各法人サイトをご覧ください。

◾️タイアップ／TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』 Ⓒnonco・講談社／カナン様はあくまでチョロい製作委員会 ▼イントロダクション

美食の悪魔・カナンは、若くて甘美な魂を食するため、人間界の高校に降り立った。最初のいけにえに選ばれたのは、一人の男子生徒・供犠羊司(きょうぎようじ)。ところが……なぜか供犠クンと恋人契約を結ぶことに！？ 数千年生きて初恋も未経験の純情なカナンには、毎日がドキドキの連続！チョロくてかわいい悪魔の初恋ラブコメ、始まります♪ 放送情報： 2026年4月4日(土) 25:00より TOKYO MX/BS11にて放送開始

原作： nonco（講談社「週刊少年マガジン」連載）

制作： スタジオKAI

キャスト： 古賀葵（高潔カナン役）、山下誠一郎（供犠羊司役）ほか 公式HP： https://kanachoro-anime.com

公式X： @Kanan_Choroi