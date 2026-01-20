モノを愛する人たちが集まる、クローズドなコミュニティ「GetNavi Salon」。登録しているメンバー同士で、気になる新製品情報をシェアしたり、買ったモノのレビューをブログ形式で紹介し合ったりと、日々ディープな情報が飛び交っています。

2026年1月現在、メンバー数は約50名！ 一体どんな人たちがサロンに集まっているのか、生の声をお届けします。今回は2024年8月から参加している「ひげめがね」さんです！

【今回の話し手】ひげめがね（GetNavi Salonメンバー歴: 約1年半）

趣味はランニングとクラフトビール。メンバーの誰もが認めるサロンの「ビール担当」。

プロの「モノ選び基準」を直に学べる

Q: GetNavi Salonのことをどのように知りましたか。また、入会しようと思った「一番の決め手」は何でしたか？

「ある日、いつものように『GetNavi』をパラパラとめくっていると目に飛び込んできたのがSalonメンバー募集の記事。ちょうど定年退職を目前に控え、「何か新しいことに挑戦してみたい」という思いがあった時期でもありました。

とはいえ、最初は『もし返信がなくても、それはそれでいいや』というくらいの軽い気持ちで応募したのが正直なところです。しかし、しばらく経ってから1on1の連絡をいただいたときは正直驚きましたが、自分の好奇心が認められたようでうれしかったです」

Q: GetNaviやGetNavi webのことは、どのくらい知っていましたか？

「もともとガジェットや新製品が大好きで、書店に行くたびにそれらの最新情報をチェックするのが習慣でした。『mono』『Begin』『MONOQLO』『Goods Press』など、自分の中で「定期監視対象」としている雑誌はいくつかありましたが、そのなかの1つが『GetNavi』でした」

Q: 「GetNavi Salonに入ってよかった！」と思ったエピソードを教えてください。

「コミュニティに参加して最も入っていて良かったと感じたのは、オンライン定例会を通じて、ゲストや編集部の方々の話をじっくり聞けたときです。

特に印象に残っているのは、テックメディア「Gadgetouch（ガジェタッチ）」のお2人を迎えた定例会です。普段はYouTubeやPodcastの画面越しに見ている方々と、直接やり取りができる体験は本当に貴重で、心から楽しめました。

また、GetNaviお酒・グルメアドバイザーの中山秀明さんによるビールに関する深いお話も非常に興味深かったです。普段は記事を通してしか触れられないプロの方々が、「どんな基準でモノを選び、どう情報を整理しているのか」という思考のプロセスを生で聞ける。それによって、「あのレビューに込められた意図」が明確になり、納得感を得る瞬間がありました。

サロンメンバー向けのモニター企画も、このコミュニティならではの醍醐味です。毎月さまざまな募集がありますが、私は『自分よりも適任の方がいるはず』と考え、あえて応募を控えることもありました。

そんななか「Shokz OpenRun Pro 2」の募集を見た瞬間に『これだ！』と直感し、迷わず手を挙げました。当選の連絡をいただいたときの喜びは、いまでも忘れられません。 製品が届いてからは夢中で使い倒し、その熱量のままにレビューを書かせていただきました。

現在でもほぼ毎日のように愛用しています。素敵な機会をいただき本当にありがとうございました」

↑当選した「Shokz OpenRun Pro 2」。ひげめがねさんにとって、カラーが「オレンジ」であるのも重要なポイント。

「ここだけの話」連発で笑いっぱなし

Q: GetNaviとGetNavi webの編集部員や、他のサロンメンバーとはどのような交流がありますか？

「編集部やメンバーの皆さんとの距離は非常に近いと感じています。もともと誌面やウェブサイトでは『プロの鋭い視点』という印象が強かった編集部の皆さんですが、サロンの中では驚くほどフレンドリー！ オンラインイベントやコメント欄で気軽に質問に答えてくれる姿に、今ではすっかり親近感を抱いています（特にサロンマネージャーの藤原さんの強烈なキャラ、最高に面白いですよね）。

以前開催されたオフライン飲み会も忘れられません。業界の裏話や編集部の内情など、まさに「ここだけの話」の連続で、ずっと笑いっぱなしの濃い時間でした。

そして、メンバーのみんなと好きなジャンルが被ったときの『一気に距離が縮まる感』がいいですね。スタンプでの反応のうれしさはもちろん、返信から会話がどんどん膨らんでいく楽しさ、同じ好みを持つ仲間とつながれる楽しさを日々実感しています」

Q: サロンに入ってから、ご自身の「モノ選びの視点」や「毎日の楽しみ方」に変化はありましたか？

「サロンに入ってから、モノ選びの視点が『スペック重視』から『暮らし重視』にシフトしました。価格や性能だけでなく、『自分や家族の毎日がどう変わるか』をまず想像するようになったのは私にとって大きな変化です。

日々の楽しみ方も変わりました。面白い情報を見つけたとき、『みんなに共有して意見を聞いてみたい！』というワクワクが生まれるようになったのです。

でも、伝える難しさを実感することもあります。たとえば、おいしいビールを飲んだとき、『これ、おいしい！』とは言えますが、“どうおいしいのか”を言葉にするのは難しく、つい写真に頼ってしまいがちです。 もともとは『情報をもらう場所』だと思ってこのSalonに入会しましたが、いまでは『自分の発信も誰かのプラスになるかも』と感じています」

↑サロン内の一イベント、「スマホで良い写真を撮るコツ」を教わる研修のために撮った一枚。

すべてのモノ好きにおすすめしたいワケ

Q: GetNavi Salonは、どのような人にオススメできる場所だと思いますか？

「GetNavi Salonは、モノ好きすべての方におすすめしたい場所です。その理由は……

・モノ仲間と出会う

お得な情報以上に視点を広げてくれる“モノ仲間”との出会いがあります。



・モノ語りを深く語る

雑誌やWebでは味わえない、一歩踏み込んだ「こだわり」を共有できます。



・モノ足りない日常を彩る

語り合える環境があるだけで、日々の買い物がより楽しく変わります。

自分の好きを語り合いたい方、暮らしに新しい刺激が欲しい方。ぜひ一度、このサロンに足を運んでみてください」

GetNavi Salonが気になるから、まずはちらっと様子を見てみたいなあ……という方には【お試しプラン】 がおすすめです。通常プランとして位置付けている【GetNavi Salonメンバープラン】と比べて一部機能の利用はできませんが、ワンコインでご入会いただけますよ！ぜひ、お気軽にご参加くださいね。

サービス：GetNavi Salon

月額：GetNavi Salonメンバープラン 1650円（税込）／お試しプラン 500円（税込）

内容：GetNavi Salonメンバープラン利用の場合

・月刊誌「GetNavi」が特典として付きます（毎月25日前後に到着予定）

・編集部主催月1回のオンラインMTG参加

・編集部からの情報発信

・毎月のモニター品提供企画への参加

・各種部活動（グループ）への参加およびメンバー同士の交流

・不定期で開催のオフ会や交流会への参加

※お試しプランは上記コンテンツの一部をご利用いただけません

