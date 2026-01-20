ホントに「岡田准一なの」柔術大会での姿が「別人」ネット騒然「言われなきゃ誰かわからん」

ブラジリアン柔術大会に出場した俳優・岡田准一の姿に驚きの声が集まっている。

岡田は１８日、ポルトガル・リスボンで開催中の欧州最大のブラジリアン柔術大会「ＩＢＪＪＦヨーロピアン２０２６」の１回戦に登場。黒帯マスター４のライトフェザー級（６４キロ以下）で、ブラジル出身のマウロ・アイレス選手と対戦した。試合前半にアドバンテージを獲得するも、劣勢に立たされ惜しくも初戦で敗退した。

ブラジリアン柔術の専門メディア「Ｊｉｕ Ｊｉｔｓｕ ＮＥＲＤ」の公式インスタグラムでは、敗れた直後の岡田の姿がアップされた。柔術着姿の岡田は口元やあごにヒゲを生やし、はだけた胸元は筋肉隆々だ。

この写真を見たネットは「右が岡田准一なのか」「岡田准一って言われなきゃ誰かわからんかったｗ」「別人」と思わず二度見。また「もはや趣味の域ではない」「岡田准一柔術黒帯はマジで凄（すご）い」「第一線で活躍する俳優が、世界的な柔術大会の黒帯クラスに出場してるってことが凄すぎ、岡田准一マジで別次元」などの声が寄せられた。

岡田は２０２４年１０月にブラジリアン柔術の黒帯を取得し、昨年から玉木宏とともに同大会に出場している。