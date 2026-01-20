NakamuraEmiが、メジャーデビュー満10周年となった本日にリリースした「UBU」のMVを公開した。

このMVは、AIクリエイター「aicreataro」がディレクターを務め、全編AI技術を使って制作した作品となっている。

https://www.youtube.com/watch?v=melE2vRU6KU

◆ ◆ ◆

◾️「aicreataro」コメント

今回のMV制作では、AIの生成力をどう扱うかではなく、この楽曲とどう向き合うかを何より大切にしました。「UBU」を初めて聴いたとき、その歌詞や感情の揺れが、まるで自分自身のことのように重なって感じられ、この世界観を壊さず丁寧に映像へ置き換えたいと思ったのが出発点です。AIの表現力をそのまま解放するのではなく、楽曲が持つ感情の輪郭や温度に合わせて、細かく方向を定め、何度も調整を重ねています。 時にはAI表現の振れ幅を広く取り、AIらしさを活かしながら、時には一線を引くように制御する。そのバランスを取り続けることで、AIならではの質感と、人の感情がにじむ映像表現を両立させることを目指しました。

◆ ◆ ◆

また、メジャーデビュー10周年を記念して楽曲投票企画『NakamuraEmi メジャーデビュー10周年企画 The Best of NakamuraEmi 〜あなたが選ぶ10年の軌跡〜』がスタートした。2016年1月20日のメジャーデビューから10年間の間にリリースしてきた楽曲であなたが好きな楽曲を募集している。あわせて、各SNSで好きな楽曲と10周年のお祝いコメントをハッシュタグ「#NakamuraEmi_10周年」をつけて投稿してほしい。

なおNakamuraEmiは、1月31日にUVERworldとの2マンライブ＜NakamuraEmi 10th Anniversary 「 背負い投げ 4本⽬ 」＞の開催を控えている。

◾️NakamuraEmi メジャーデビュー10周年企画 The Best of NakamuraEmi 〜あなたが選ぶ10年の軌跡〜 2016年1月20日のメジャーデビューから10年間の間にリリースしてきた楽曲であなたが好きな楽曲を募集します。

応募できる楽曲は3曲までとさせていただきます。応募いただいた楽曲を集計してランキングを発表して各配信サイトでプレイリストとして公開します。特設サイトから応募していただきます。各SNS（X / Instagram / Facebook / TikTokなど）で好きな楽曲と10周年のお祝いコメントをハッシュタグ #NakamuraEmi_10周年 をつけて是非投稿もしてください。 【実施期間】 2026年1月20日（火）正午〜 2026年2月15日（日）23:59

【ランキング＆プレイリスト公開】 2026年2月20日（金）正午予定

URL：https://columbia.jp/nakamuraemi/10th/

◾️「UBU」

2026年1月20日（火）リリース

配信：https://nakamuraemi.lnk.to/UBU ▼セルフライナーノーツ

2025年はデビュー10年目となり、感謝と祝福に包まれたありがたい１年でした。そして実際の10周年が2026年。いざ、この10年よりも面白く生きるってどーすんのと考える時期でもありました。きっとその根本は、言葉に敏感で真面目で何かとネガティブという自分の弱点を、もういっそ面白がっていくことなのかなと。卵からだけではなく「弱さ」からも新しい自分が生まれること、そこから干物みたいに濃くなっていく人生は、旨みのあるオリジナルな人生だなと。新しい何かが産声をあげる瞬間、初々しい衝動、そういう奇跡が ” UBU ”という言葉を作ってくれました。あなたが忘れた頃に、ポッとまた私の曲を聴いてくれて 「こいつまだ歌ってたんだ〜いい味でてきたね〜」そんな周年をこれから迎えられるよう、10周年もUBUと挑戦を大事にながら新しい自分に出会っていきます。

◾️＜NakamuraEmi 10th Anniversary 「 背負い投げ 4本⽬ 」＞

2026年1月31日（土） [出演] NakamuraEmi×UVERworld

[編成] Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ / Pf.伊澤一葉 / Ba.まきやまはる菜 / Dr.柏倉隆史

[会場] 神奈川・KT Zepp Yokohama

[時間] OPEN 17:00 START 18:00

[金額] 1Fスタンディング \7,700（税込）、2F指定席\8,800（税込）