330円 → 165円だって、、！（歓喜）【3COINS】お得感ハンパない♡「セットアクセ」

アクセサリーの組み合わせをあれこれ考える手間要らずな「セットアクセ」が、今【3COINS（スリーコインズ）】でお得にゲットできます。セットで税込330円のアイテムが、50%オフの税込165円にプライスダウン！ 単品使いも重ね付けも楽しめるデザインで、コーデの幅が一気に広がるかも。アクセのバリエーションにマンネリを感じている人は、ぜひチェックしてみてください。

レトロポップな雰囲気がかわいいクリップセット

【3COINS】「ハートメタルクリップ3個セット」\165（税込・セール価格）

ハートモチーフと聞くとかわいすぎる印象を抱くかもしれませんが、こちらはメタル素材で仕上げた大人仕様のヘアクリップセット。レトロな配色のラインストーンがさりげなく光るデザインで、大人コーデにも使いやすそうです。3個セットだから、気分やヘアアレンジに合わせて使い分けできるのも嬉しいポイントです。\165（税込）とは思えない存在感で、デイリー使いに重宝するかも。

組み合わせ自在で高見えするピアスセット

【3COINS】「フロッキーカーブピアス6個セット」\165（税込・セール価格）

こちらはフロッキー素材のカーブパーツと、パール調パーツ・メタルパーツを組み合わせた合計6個セットのピアス。単品使いはもちろん、左右でデザインを変えるアシンメトリーな着け方も楽しめそうなアイテムです。柔らかそうな質感とニュアンスカラーが上品で、大人のきれいめコーデにもカジュアルにも好相性の予感。セットアクセならではの華やかさで、コーデをよりおしゃれに引き立ててくれそう。

Writer：licca.M