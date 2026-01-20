ノルディックスキー・ジャンプ女子のニューヒロイン、丸山希（北野建設）が、２月開催のミラノ・コルティナ五輪の代表に正式に決まった。２０日、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が発表した。丸山は初代表。

小４で競技を本格的にスタート。高校までは複合との「二刀流」で力をつけてきた。１８〜１９年シーズンから本格的にＷ杯に参戦。なかなか結果がでなかったが、２５〜２６年の今季、開幕から３連勝し、その後、２勝を加え、一気にブレイクした。

悲劇を乗り込え、初の大舞台に立つ。調子を上げてきた２２年北京五輪が控えたを２０２１年の全日本選手権。着地で転倒し、左膝全十字靱帯（じんたい）損傷などの大けがを負い五輪出場を逃した。

気持ちを切り替え歩くことから始めた苦しいリハビリを乗り越え、２２年８月に復帰。その復帰戦となった札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会で優勝し、劇的なカムバックを遂げた。今夏は足裏の重心の位置に重点を置き、ジャンプに磨きをかけ頂点に手が届くところまできた。初の五輪では「金メダルが目標」と臆することなく高みをみつめる。挫折を乗り越え夢舞台で躍動する。