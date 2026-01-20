福岡県朝倉市で自転車に乗っていた小学生2人がライトバンにはねられ、8歳の男の子が死亡しました。現場は、信号機のない見通しの悪い交差点でした。

■平山翼記者

「事故から一夜が明けました。現場には近所の方でしょうか、花が手向けられています。」



事故のあった現場では20日午前10時から、警察官が道路の状況を確認していました。

警察によりますと、19日午後、福岡県朝倉市屋永の交差点で、自転車に乗っていた小学生2人がライトバンにはねられました。





この事故で、北郷航さん（8）が頭を強く打ち死亡しました。もう1人の男の子は鎖骨を折る重傷を負いました。警察は、ライトバンを運転していた福岡県筑前町の会社役員、田辺健容疑者（53）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。田辺容疑者は、容疑を認めています。現場には目立ったブレーキ痕がなかったということで、警察は田辺容疑者の前方不注意が事故の原因とみています。

なぜ、こうした痛ましい事故が起こってしまったのか。



■平山記者

「左から右に自転車は走行していたということですが、左側は草木が生い茂っていて、見通しが悪い印象があります。」



現場の交差点に信号機はなく、道路脇には草木が生い茂り、こちらからは左側の道路の状況は分かりません。

こうした信号機がない見通しの悪い交差点では、事故が相次いでいます。



これは、ドライブレコーダーが捉えた映像です。



片側1車線の道路を車が直進していると突然、左側から女性が乗った自転車が飛び出してきました。

福岡県警によりますと、自転車関連の事故の現場で最も多かったのが「交差点」です。



全体の6割以上を占めています。

また、事故の種類では「出合い頭の事故」が全体の5割を占めていて、最多となっています。

こちらは、自転車と車による出合い頭の事故を再現した映像です。



自転車に乗っていた人形は車のフロントガラスに激突し、大きく飛ばされています。

見通しの悪い交差点で事故に巻き込まれないために、ドライバーはどのようなことに気をつければよいのでしょうか。



■朝倉警察署・栗山輶巳 交通課長

「見通しの悪い交差点では、速度を落とす、左右の安全確認、かもしれない運転を徹底してもらいたい。子どもが出てくるかもしれない、 自転車が出てくるかもしれない、 車が止まらずに来るかもしれないといったことで、事故のないように通行してもらえればと思います。」



今回の事故を受け、朝倉市教育委員会は市内の小中学校に対して交通安全の指導徹底を呼びかけるということです。